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鄉下俗喵坐車賞風景「激動到腿軟」　狂壓媽肩：你看那啥

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▲喵星人看風景激動到腳軟。（圖／翻攝自IG@l_lovekittens）

▲喵星人看風景激動到腳軟。（圖／翻攝自IG@l_lovekittens，下同）

寵物小組／綜合報導

工讀生領薪了快出來！國外這隻不小心暴露身分的喵星人，這天和媽媽一起坐車到戶外兜風，一看到窗外迷人的景色，牠忍不住看到出神，默默地從位置上站起來，不僅一度嚇到軟腳，甚至還狂壓媽咪肩膀伸長脖子，雙眼瞪大彷彿看到了什麼驚天動地的景象說著，「媽你快看那是啥！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

IG@l_lovekittens日前分享了這則影片，畫面中這隻好奇寶寶喵跟著家人一起出來玩，沒想到他一看到外面的世界，便驚訝地瞪大雙眼盯著不放，默默看到靈魂出竅，放棄保密喵星人的身分偷偷站起，中間還一度腿軟，只好用手壓著馬麻的肩膀撐著，超無厘頭的模樣讓人笑噴！

請繼續往下閱讀...

影片上傳至IG後，網友看了紛紛笑翻表示，「工讀生可以出來囉」、「喵星球呼叫中」、「哈哈哈太可愛了」、「沒見過世面的貓」、「看到什麼了啦哈哈哈」、「身分暴露了」、「眼睛好嚇人XD」、「那...那是什麼...」、「傻眼貓咪」、「喵：朕需要人攙扶...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 喵喵立正風景

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