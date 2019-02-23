大尾汪頭戴墨鏡爽泡高級露天浴　網笑：華陰街的扛壩子

▲汪：狗界我最大尾！（圖／網友Liting Lin授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

汪在江湖走，氣勢要有！網友Liting Lin日前在台北市華陰街拍下一張霸氣十足的照片，只見一隻汪老大頭戴墨鏡，正享受著「高級露天浴」，一副傲視群雄的模樣。她看狗狗不僅外表霸氣嚴肅，就連泡澡都很有派頭，不禁被這股氣魄給震撼到，忍不住笑說，「名副其實的大哥啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：大尾誰人甲我比！

Liting Lin接受《ETtoday寵物雲》訪問時指出，「當時騎車看到狗狗戴墨鏡泡澡，覺得滑稽中帶點霸氣，便詢問飼主能否拍照，沒想到Po在社團後，竟然有許多網友認識牠，應該在那一代小有名氣。」照片中可以看到，架勢十足的「汪角頭」一手放在澡盆上，另一手插著腰，旁邊還有負責餵食的「小弟」，配上魄力十足的表情，讓人看到牠都要敬畏三分。

▲有專人負責餵食。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，有眼尖網友馬上認出，「這不是台北華陰街的扛壩子嗎！」還有不少網友被汪汪霸氣姿勢給笑翻，紛紛留言表示，「 大哥級」、「沒有很可以，但你惹不起！」、「牠每年都這樣泡耶哈哈」、「Hen帥帥」、「昨天晚上看到他覺得好霸氣，沒想到洗澡也很有架勢」、「大哥喜歡露天喔哈哈」、「超爽der～」、「旁邊怎麼沒有小弟幫忙按摩XD。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲大哥級的都愛泡露天的喔！