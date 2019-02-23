ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

健美先生曾說養大狗才MAN　被躺大腿攻擊…打臉自己愛上吉娃娃

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Big Guy, Littles World Sanctuary）

▲波比是個健美先生，同時也是吉娃娃迷。（圖／翻攝自Facebook／Big Guy, Littles World Sanctuary）

寵物小組／綜合報導

同樣是養狗，養吉娃娃等小型狗，和養黃金獵犬等大型狗，是完全不同的兩件事，小型犬常被視為「女生養的狗」。波比（Bobby Humphreys）是個健美先生，他曾經會嘲笑女生朋友們養的小型狗，但當時的他不曉得的是，過了沒幾年他就打臉自己，愛上吉娃娃。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

請繼續往下閱讀...

波比住在美國馬里蘭州，他的工作是鋪設地板和職業健美先生，他和妻子結婚17年以來養了3隻羅威那犬，他說自己以前就是個愛大狗的人，一直很鄙視那些養小狗的人，直到2016年時，波比的太太因病去世，一周後他在健身房受傷、無法從事最愛的運動，意志消沉的他開始酗酒。

（圖／翻攝自Facebook／Big Guy, Littles World Sanctuary）

▲原本不喜歡吉娃娃的波比，被躺大腿之後轉性。

諷刺的是，這段荒誕的歲月卻在他遇到一隻吉娃娃之後終結，一個女生朋友拜託他暫時照顧自己的吉娃娃Lady，他不好意思拒絕只好答應，本來他真的不喜歡牠，把牠關在籠子裡，但禁不住牠可憐的眼神放牠出去，沒想到下一秒立刻被Lady躺大腿攻擊，自此回不去了～

接下來的4個月，他們成為最好的朋友，可惜Lady後來被原主人接回家，波比不屈不撓，立刻領養一隻新的吉娃娃，接著一隻接一隻養了37隻！全都是慘遭不當飼養的狗，他現在開了一間專救吉娃娃的收容所，靠這些可愛的小東西走出了喪妻之痛，也找到了下半輩子的目標。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Big Guy, Littles World Sanctuary）

（圖／翻攝自Facebook／Big Guy, Littles World Sanctuary）

▲現在吉娃娃成為波比最愛的狗。

關鍵字： 北美要聞吉娃娃美國認養收養收容所健美先生

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

散步撞見神秘小墓碑　清理乾淨見130年前字跡…他看..

汪下車尿尿主人卻直接騎走　牠害怕拚命聞找不到人…眼..

臭嘴鸚鵡困屋頂…消防員救援遭狂罵「你他X的給我滾」..

零下50度浪喵挺不住…拍門求救「放我進去」　她眼尖..

我的大隻女！侏儒公兔愛上大4倍的她　享受老婆保護畫..

冰湖冒出奇怪小黑點　送貨員看清是什麼後…秒脫光跳進..

老婆開恩准他養狗…男子激動山崩式大爆哭　「結婚都沒..

被丟掉的小馬走路像痛苦溜冰　X光照出腳裡藏的東西令..

陌生人偷門口包裹遭顧家狗狂追　主人開箱笑歪：小偷看..

袋鼠羅傑有後！完美複製老爸筋肉　8月大汗草炸裂媽媽..

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠.....

2歲萌孩「染毒」猛吸貓柯鹼解癮 服用過程超熟練網..

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停..

馬麻不要再拿給我惹 人家就是鼻要吃

「馬麻我帥嗎」　貪吃汪的畫眉初體驗

聰明汪表演秀！與主人合作無間才藝表演

一開門成暴動現場...汪闖禍塞乃 爸消氣花30分鐘..

馬麻埋頭狂吻喵皇喊：我要親　牠雙手死命抵抗最後無奈..

暴走汪見鏡頭秒變「平面模特兒」　自動定格拍特寫照：..

剛洗完澡就忍不住貼地上匍匐　法鬥爬天堂路！爸：白洗..

又是搬家棄養！迷你豬無助待廢墟　搬空所有家當就是不..

健美先生曾說養大狗才MAN　被躺大腿攻擊…打臉自己..

沙漠放水桶架攝影機…拍到激萌小動物來喝水　他驚呼：..

邊緣柴自己玩球！專業到判斷衝刺時間　網笑：Hen會..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

汪鑽棉被出不來「哭哭臉」嚶嚶求救　媽嘆：被子不知換..

阿公幫顧7天卯起來傳60多張「狗孫寫真」　家人手機..

台灣雲豹消失40年現蹤跡　4人目睹「從樹上撲向山羊..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

全球最大象群保護區！考慮解除獵殺禁令...政府：建..

蔡瑞雪宣布「我們公開了」！　十指緊扣《大學生》許凱..

又是搬家棄養！迷你豬無助待廢墟　搬空所有家當就是不..

「低FODMAP飲食」避腸躁症！地雷食物公開　有你..

SIHH 2019／ 積家回歸「複雜霸主」！　陀飛..

快訊／蘆洲疏洪道驚傳槍擊　被害人負槍傷行自行就醫

小孩行為超異常！媽驚恐揭開真相：高智商連環殺手轉世

張家慧帶3歲兒長征美國1600公里　逢加州豪雨「山..

富邦盃少棒／台東豐田、桃園龜山24日下午1點爭冠

健美先生曾說養大狗才MAN　被躺大腿攻擊…打臉自己..

快訊／「我被開槍...」蘆洲男左後背中彈！一路走到..

寵物動物熱門新聞

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱..

領養4年米克斯竟是法老王獵犬！

鄰居貓不知道狗過世　每天來等門

守護員攔下盜獵者　他飆車落跑棄..

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫..

下樓丟貓大便　竟遇搶匪整袋擄走

電車延誤　鐵道員笑臉談判「障礙..

洗澡前狗狂吼！　浴室玻璃全震爆

愛犬過世2年　她見到同隻狗哭了

萌犬上下7次　1分鐘畫面讓她笑..

歐告保鑣出動！擺陣型護媽咪領錢

消失40年現蹤　4人目睹台灣雲..

工人拯救「灰狗」　真實身分嚇傻

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

讀者迴響

熱門新聞

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱..

領養4年米克斯竟是法老王獵犬！

鄰居貓不知道狗過世　每天來等門

守護員攔下盜獵者　他飆車落跑棄..

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫..

下樓丟貓大便　竟遇搶匪整袋擄走

電車延誤　鐵道員笑臉談判「障礙..

洗澡前狗狂吼！　浴室玻璃全震爆

愛犬過世2年　她見到同隻狗哭了

萌犬上下7次　1分鐘畫面讓她笑..

歐告保鑣出動！擺陣型護媽咪領錢

消失40年現蹤　4人目睹台灣雲..

工人拯救「灰狗」　真實身分嚇傻

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

妹太吵怎麼辦？拉拉搬紙箱：丟掉

最新影片

更多

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

2歲萌孩「染毒」猛吸貓柯鹼解癮 服用過程超熟練網笑：這批很純

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

馬麻不要再拿給我惹 人家就是鼻要吃

「馬麻我帥嗎」　貪吃汪的畫眉初體驗

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面