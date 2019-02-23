健美先生曾說養大狗才MAN　被躺大腿攻擊…打臉自己愛上吉娃娃

▲波比是個健美先生，同時也是吉娃娃迷。（圖／翻攝自Facebook／Big Guy, Littles World Sanctuary）

寵物小組／綜合報導

同樣是養狗，養吉娃娃等小型狗，和養黃金獵犬等大型狗，是完全不同的兩件事，小型犬常被視為「女生養的狗」。波比（Bobby Humphreys）是個健美先生，他曾經會嘲笑女生朋友們養的小型狗，但當時的他不曉得的是，過了沒幾年他就打臉自己，愛上吉娃娃。

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波比住在美國馬里蘭州，他的工作是鋪設地板和職業健美先生，他和妻子結婚17年以來養了3隻羅威那犬，他說自己以前就是個愛大狗的人，一直很鄙視那些養小狗的人，直到2016年時，波比的太太因病去世，一周後他在健身房受傷、無法從事最愛的運動，意志消沉的他開始酗酒。

▲原本不喜歡吉娃娃的波比，被躺大腿之後轉性。



諷刺的是，這段荒誕的歲月卻在他遇到一隻吉娃娃之後終結，一個女生朋友拜託他暫時照顧自己的吉娃娃Lady，他不好意思拒絕只好答應，本來他真的不喜歡牠，把牠關在籠子裡，但禁不住牠可憐的眼神放牠出去，沒想到下一秒立刻被Lady躺大腿攻擊，自此回不去了～

接下來的4個月，他們成為最好的朋友，可惜Lady後來被原主人接回家，波比不屈不撓，立刻領養一隻新的吉娃娃，接著一隻接一隻養了37隻！全都是慘遭不當飼養的狗，他現在開了一間專救吉娃娃的收容所，靠這些可愛的小東西走出了喪妻之痛，也找到了下半輩子的目標。

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▲現在吉娃娃成為波比最愛的狗。