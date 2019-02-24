連任4年狗市長上天堂…最後時光每天爽躺草地吃漢堡　市民不捨淚崩

▲獲得市民深愛的狗市長公爵，日前過世。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Duke of Cormorant Village）

寵物小組／綜合報導

公爵（Duke）是一隻特別的大狗，全身是白色的，無論大人小孩看到牠都會瞬間愛上牠，更特別的是，牠還是美國明尼蘇達州一個只有1000多人小城「鸕鶿村（Cormorant Village）」的市長，在這個地方，所有人都認識牠。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

2014年時，鸕鶿村的市民提議選出一個狗狗市長，每年發起投票活動，只要捐款1美元就可投票，收益用作動物福利促進，而公爵就是當時當選，後來年年連任，直到牠去年退休，一共當了4年的狗市長，在當地非常受到大小朋友的歡迎。

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▲公爵在這個小鎮超受歡迎，大人小孩都認識牠。



高齡13歲的公爵患有關節炎和萊姆病，甚至主人懷疑牠曾在他們不注意時被車子撞到，因身體狀況不佳而在去年退休安享天年，但就在最近公爵去世了，全小鎮都陷入哀傷。

公爵的主人說「牠退休後這段生命的最後階段，都在草坪上躺著吃牠最喜歡的食物，起司漢堡。」希望粉絲不要替牠難過。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲無論婚喪喜慶都能見到公爵的身影。