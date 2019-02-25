萌貓上廁所「4蹼抓盆」太用力→皺眉青蛙　網笑：不順嗎

▲魯米上廁所時超用力懸空，變得好像青蛙～（圖／魯米媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

白底虎斑米克斯「魯米」很愛乾淨，上廁所時總是站在盆子邊緣，就是不想碰到貓砂。這一天，牠一如往常地「方便」，卻似乎「不太順暢」，不但皺著眉頭開飛機耳，4隻腳還用力到變得像「蹼」一樣。媽咪將毛孩專注的表情捕捉下來，笑得貼文，「原來我養的是一隻青蛙啊？還以為是貓呢！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲魯米從小時候就這樣上廁所。

▲魯米會幫「斑斑」埋沙，是個好姐姐。

媽咪向《ETtoday寵物雲》提到，魯米可能有一點點潔癖，如果發現同胎的「斑斑」沒有埋沙、飄出臭味，就會主動幫忙善後，非常勤勞，「但是，平常上廁所時，動作沒有這麼誇張啦！」她說，女兒是個令人放心的好姐姐，「以前貓媽媽指導有方，家教很好呢！」

▲媽咪對魯米一見鍾情，這孩子也貼心又聰明。

▲魯米回家2週就已經學會擊掌。

媽咪回憶，小貓們以前在工廠附近流浪，收編後則很快就融入家庭，也會主動去找家中狗狗玩耍，「魯米回來2週就會擊掌了，學習力真的很強。」她形容女兒的個性穩重，「晚上睡覺時，一定會跑過來黏在旁邊，天氣冷時還會圍著我的脖子睡覺，舉動超窩心！」

▲魯米和斑斑小時候在工廠附近流浪。

▲貼心惹人愛的魯米～

這則「工讀生」上廁所的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後笑翻一票網友，紛紛留言，「無臉男4你？」、「其實是袋鼠？」、「蛤蟆功！」、「喔～這用力的表情，不順喔？」、「飛行模式開掌花，很用力」、「這不是超夢來著嗎XDD」、「下一秒翻船～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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