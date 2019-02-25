虎斑貓「頭槌式撒嬌」衝撞奴才　被摸摸「融化變海豹」

▲琪琪「頭槌式撒嬌」惹人疼愛。（影／ETtoday東森寵物雲商店─頭份門市）

寵物小組／綜合報導

虎斑貓「琪琪」只要看到有奴才靠近，就會發動撒嬌攻勢，用頭奮力磨蹭，彷彿「用生命在塞奶」，當牠終於成功討到摸摸，還會舒服地開起飛機耳，一秒變「海豹」，享受的模樣非常惹人疼愛。牠原本在《ETtoday東森寵物雲商店─頭份門市》等待送養，近日已經順利抵達溫暖的新家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲琪琪超愛頭槌式撒嬌，一被摸摸就變海豹。（圖／東森寵物雲商店頭份門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲琪琪玩到翻肚肚～

店員向《ETtoday寵物雲》提到，琪琪「來者不拒」，看到每一位員工、客人都會主動靠過去撒嬌、討摸，尤其最喜歡「碰頭」這個動作，「領養人鄭小姐覺得牠很有眼緣，互動上也很願意親近。」他說，這位客人飼養10多年的橘貓過世了，但是家人都很希望能夠重溫毛孩的陪伴，因此才會來到店內尋找有緣的主子。

▲鄭小姐把琪琪帶回家，希望牠能和另一隻貓咪「花子」作伴。

▲姐妺倆漸漸熟悉彼此，琪琪會主動去找花子玩。

店員提到，鄭小姐前陣子已經從店裡認養1隻成貓，這次再帶一隻毛孩回家，就是希望牠們可以互相作伴，「花子個性比較內向、乖巧，還在收容所時，曾經生下一窩寶寶，但都不幸過世。」他也轉述，「琪琪會主動找姐姐玩耍，緩解對方到了新環境後的緊張情緒，2隻貓咪相處得越來越融洽。」

▲花子（左）和琪琪（右）都是從苗栗收容所帶到店內送養的貓咪。

▲希望琪琪在新家過得很幸福哦～

頭份店與苗栗收容所合作，設有「愛心中途小站」，因此門市內平均常駐著通過健康檢查，並且已經結紮的6隻貓狗等待送養，員工們除了在現場觀察領養人與動物們的互動，也會要求對方填寫認養問卷、「身家調查」，就是希望能將毛孩們送到一個安全又快樂的新家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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【東森寵物雲頭份店】

電話：(03)-767-0509、(03)-767-0510

地址：苗栗縣頭份市中華路1307號

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：無