墨西哥首間寵物血庫成立！　熱血貓狗拯救眾多同伴生命

▲墨西哥首間寵物血庫。（圖／翻攝自微博＠新华国际）

寵物小組／綜合報導

墨西哥山谷大學於2018年成立寵物血庫，至今已拯救眾多貓狗的性命，獸醫從捐贈者的體中提取血液後保存，該醫院目前確立5種犬類血液，遇到緊急狀況時，即可使用拯救毛孩的生命。

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根據《新華社》報導，墨西哥山谷大學獸醫醫院於2018年11月成立該國首座寵物血庫，至今拯救不少犬貓的命。在血庫成立之前，該院獸醫從任何可能的地方獲得血液，再進一步進行篩查，檢驗過程可能也耽誤了救命時機。墨西哥血庫的捐贈者須超過25公斤，身體健康未接受過藥物治療，年齡介在1至6歲之間，因為要從頸靜脈收集血液，所以盡量體型纖瘦且不留長毛。捐贈者一次最多可抽500CC，且每年不得超過4次。

▲墨西哥山谷大學獸醫院抽血畫面。（圖／翻攝自Youtube／New China TV）

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目前台灣的屏科大、華中動物醫院等單位分別建立犬貓血庫，透過平時的募集，將血液保存後供緊急使用。有些動物醫院則會飼養「血犬」，讓需要輸血的狗可即時醫治，卻也曾引發「超抽」等爭議。不少民間團體也在臉書上成立捐血資料庫，方便飼主即時配對、徵求熱血小英雄。

在台灣，捐血犬貓也有基本條件，身體要健康且定期施打疫苗、體內外驅蟲、未服用任何藥物且未曾接受過輸血。熱血犬年齡須在1至8歲，體重要達20公斤以上；捐血貓年齡則約1至6歲，體重建議達到5公斤才可進行捐贈。此外，捐血只能3個月一次，同時也要顧慮犬貓心情，是否會怕針？是否具有攻擊性等因素來判斷。

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