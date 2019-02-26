還要等多久～「金大叔」瞇瞇眼躺沙發　10秒後萬人笑噴：真的睡了！

▲等主人等太久，阿金等到一臉快睡著。（圖／翻攝自Instagram用戶「samsonthegoldenbear」）



寵物小組／綜合報導

「還要等多久阿？我都快睡著了！」美國德州密德蘭市（Midland）有位飼主這天要帶著愛犬Samson出門，結果不小心準備的時間太長了，當他一出房門看到Samson大叔姿坐在沙發上，瞇瞇眼的樣子彷彿很想睡覺，模樣超好笑！

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Instagram用戶「samsonthegoldenbear」在8日PO出這段影片並表示，「等待...持續等待...。」畫面中可以看到，阿金Samson呈現大叔姿坐在沙發上，周圍擺了些雜亂的物品，可能是牠才剛玩完；只見牠看到主人終於出來後，露出超想睡的表情全寫在臉上，最後實在撐不下去，直接在沙發上四腳朝天躺平呼呼大睡。

▲結果真的睡著了XDD（圖／翻攝自Instagram用戶「samsonthegoldenbear」）



影片日前被黃金獵犬寵物社團分享，不到6小時就突破8萬次的觀看次數，網友們看完都在底下留言說，「我會被這張臉笑死」、「到底是等了多久啦哈哈哈」、「當我假日沒人約，在沙發上暴飲暴食的模樣...」、「牠看起來很舒服」、「這坐姿還有表情是跟誰學的啦」、「怎麼好像我爸XDD」、「我每天早上也是這樣耶」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Golden Retrievers（@goldenretrievers）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 25 日 下午 5:57 張貼

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