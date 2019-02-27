柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑翻：來顆喉糖？

▲柴犬「狼式」仰天長嚎幫垃圾車合音。（圖／網友謝若蕎授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

快來倒垃圾～桃園柴犬「太保」只要一聽到垃圾車的音樂，就會聲嘶力竭地幫忙和聲，只見牠仰天吠叫，就像一匹狼一樣十分搞笑！姐姐謝若蕎將這段歌唱影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」，汪快破音的菸酒嗓讓不少人笑翻，「要不要來顆喉糖？」即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲狼嚎柴犬真面目。

從影片中可以看到，太保待在陽台處，一聽到垃圾車的音樂後立刻開始和聲，牠模仿狼嚎時的姿勢，仰天大叫，中氣十足的聲音，提醒方圓十里的居民，「該倒垃圾啦！」姐姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，太保平時在家很少會吠叫，大約從半年前開始，聽到垃圾車音樂就會「發作」，不過汪對其他車子的聲音卻沒有反應。

▲太保：我是一匹狼～

太保目前快滿2歲，是隻非常愛玩的狗狗，最喜歡咬著毛巾亂甩，雖然貪玩卻也十分乖巧，不會破壞家具也鮮少搗亂。同時太保也很愛到戶外玩耍，不怕生非常親人，時常用溫暖U型笑，融化眾人的心。

▲太保長大後和小時候樣子差很多。

▲和美女姐姐合照笑得超開心！

柴柴合音影片上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「果然是狼族血統」、「快要燒聲了啦」、「喉嚨該保養了」、「這個有混到二哈？」、「要吃喉糖了」、「用生命在唱歌」、「自以為是狼嗎XD」、「要喝枇杷膏了」、「是喉嚨有痰逆！」、「聲嘶力竭」、「因為我要飆高音～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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