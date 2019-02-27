ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

「八字眉」喵星人轉頭露鄙視臉　奴才心碎：牠天天這樣對我

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

這...這表情是什麼意思！？住在日本的MOKO是隻當過浪浪的美貓，從推特上的照片可以看到，一張張美照都帶著優雅的氣質，但如此有氣質的牠日前卻被飼主控訴，每天都會露出「某個表情」，讓主人看了有些生氣，不過背後的真相似乎並非表面上的那樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主在推特帳號@aknet_0106上傳這段影片並表示，「這傢伙！這張臉！常常這樣！終於拍到了！令人火大！每天都會露出這個表情！」畫面中可以看到，MOKO一派輕鬆的坐在床上，聽到主人的呼喊後立刻轉頭，不過表情有點怪怪的；只見牠左側嘴角向上抽動，就彷彿是流氓露出鄙視的表情。

美貓每天露鄙視臉，奴才心碎滿地。（圖／翻攝自推特帳號@aknet_0106）

請繼續往下閱讀...

▲美喵天天露出鄙視臉，讓奴才心碎滿地。（圖／翻攝自推特帳號@aknet_0106）

這段影片在網路上引發網友熱議，日前被臉書粉專「9GAG Cute」轉貼後更是累積上百萬的觀看次數，許多人看完都紛紛留言說，「哈哈哈這表情包我想下載」、「有夠不屑...難怪飼主心碎」、「嘲諷滿點」、「笑到嘴角好痛」；但也有網友反應，MOKO說不定是長鬍鬚的地方在痛，飼主則回覆「如果是真的，那就是錯怪貓咪了呢...希望聖上可以原諒阿！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影音：

關鍵字： 日本美貓表情包鄙視臉貓咪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

一開門成暴動現場...汪闖禍塞乃 爸消氣花30分鐘收殘局 !

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對..

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」..

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美..

拜託天公伯啊!賜我罐罐山和玩具山吧~

從反對帶喵喵回家到愛不釋手 阿嬤「腳趾按摩」搔出祖..

柴柴見指甲刀逼近高音慘叫！　演技100分！媽無奈：..

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」..

《倉鼠人》倉鼠玩具4種DIY　居然變成巨大鵪鶉跑輪..

柴可兔斯貓-妃子對窗外狂講外星語　網：抱怨母太后罐..

好味小姐-橘皮本丸該結紮啦！結果回來嚇死媽媽了

陽台打鬧！萌柴「頭戴水壺」發呆中...網笑：最新防..

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑翻：來顆..

美貓表情神跩！單邊嘴角向上抽動　奴才氣：天天對我擺..

子彈級殺手！海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養竟「敲爆魚缸..

「八字眉」喵星人轉頭露鄙視臉　奴才心碎：牠天天這樣..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關「蛀蟲貓」衝出咬人：抓..

被蜜蜂親吻！「霸氣比特犬→腫臉小可憐」網友全笑了

彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長..

悚！半夜醒來睜眼...　驚見「喵吉拉」剪影出現天花..

「奶嘴男童」陪香港粉絲等公車　「堅持不回頭」原因2..

枋寮膠筏維修不慎漏油　海巡頂烈日花2小時清除

台灣燈會福安宮燈區火警！疑「亂丟菸蒂」引起　未影響..

快訊／尼泊爾直升機墜毀　機上文化旅遊及民航部長等6..

張亞中：白色恐怖受難者不該「雞兔同籠」　應將冤錯假..

斯洛維尼亞代言人　美學生把唐西奇當作地名作答

陽台打鬧！萌柴「頭戴水壺」發呆中...網笑：最新防..

野營沒搭帳篷！他半夜突感「好溫暖」　下秒景象嚇壞眾..

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑翻：來顆..

中職／談薪龜速　將有大咖球員開第一槍提薪資仲裁

猿鷹戰／戰桃猿登板　宋家豪期待對決林泓育、郭嚴文

寵物動物熱門新聞

被主人遺棄　貓咪呆坐路邊狂哭

汪不敢坐電扶梯　嬌喘一聲倒爸懷..

忠犬車站守7天　主人來牠搖尾奔..

「食材到了」　日海報感動萬人

獸醫快手注射完　獰貓原地愣住了

米克斯驚喜包！　印堂黑→滿臉黃

波斯貓「被偷渡」　女主淚：性格..

忠犬出殯喪家反對　飼主這樣說服

10噸座頭鯨　離奇死在亞馬遜叢..

喵星人收包裹　收件人：圍事阿龍

3年好感情！柴柴常去麻吉家拜訪

孤兒驢和羊一起長大　竟養出「雙..

咬傷人！雄女5年校犬恐送收容所

每節下課找牠　男童一句話暖哭網

讀者迴響

熱門新聞

被主人遺棄　貓咪呆坐路邊狂哭

汪不敢坐電扶梯　嬌喘一聲倒爸懷..

忠犬車站守7天　主人來牠搖尾奔..

「食材到了」　日海報感動萬人

獸醫快手注射完　獰貓原地愣住了

米克斯驚喜包！　印堂黑→滿臉黃

波斯貓「被偷渡」　女主淚：性格..

忠犬出殯喪家反對　飼主這樣說服

10噸座頭鯨　離奇死在亞馬遜叢..

喵星人收包裹　收件人：圍事阿龍

3年好感情！柴柴常去麻吉家拜訪

孤兒驢和羊一起長大　竟養出「雙..

咬傷人！雄女5年校犬恐送收容所

每節下課找牠　男童一句話暖哭網

姜博仁：雲豹只是在台滅絕或幾乎..

最新影片

更多

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對我擺這張嘲諷臉！

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」逃開

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美封鎖

拜託天公伯啊!賜我罐罐山和玩具山吧~

從反對帶喵喵回家到愛不釋手 阿嬤「腳趾按摩」搔出祖孫情

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面