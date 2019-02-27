「八字眉」喵星人轉頭露鄙視臉　奴才心碎：牠天天這樣對我

寵物小組／綜合報導
這...這表情是什麼意思！？住在日本的MOKO是隻當過浪浪的美貓，從推特上的照片可以看到，一張張美照都帶著優雅的氣質，但如此有氣質的牠日前卻被飼主控訴，每天都會露出「某個表情」，讓主人看了有些生氣，不過背後的真相似乎並非表面上的那樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
飼主在推特帳號@aknet_0106上傳這段影片並表示，「這傢伙！這張臉！常常這樣！終於拍到了！令人火大！每天都會露出這個表情！」畫面中可以看到，MOKO一派輕鬆的坐在床上，聽到主人的呼喊後立刻轉頭，不過表情有點怪怪的；只見牠左側嘴角向上抽動，就彷彿是流氓露出鄙視的表情。
▲美喵天天露出鄙視臉，讓奴才心碎滿地。（圖／翻攝自推特帳號@aknet_0106）
おじさんみたいな顔してるな— アカネ (@aknet_0106) 2019年2月19日
おはよんっ pic.twitter.com/U5TEO0Zr58
這段影片在網路上引發網友熱議，日前被臉書粉專「9GAG Cute」轉貼後更是累積上百萬的觀看次數，許多人看完都紛紛留言說，「哈哈哈這表情包我想下載」、「有夠不屑...難怪飼主心碎」、「嘲諷滿點」、「笑到嘴角好痛」；但也有網友反應，MOKO說不定是長鬍鬚的地方在痛，飼主則回覆「如果是真的，那就是錯怪貓咪了呢...希望聖上可以原諒阿！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）
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