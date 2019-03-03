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罐罐大盜「蹲馬步」洪荒之力扳冰箱！　馬麻神器出招完美封鎖

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▲貓咪蹲馬步偷開冰箱，卻被媽一招徹底封鎖。（影／網友Jia Yu Sin授權）

寵物小組／綜合報導

罐罐大盜宣告偷竊失敗！喵皇Yumi這天跑到冰箱旁，想要偷開門竊取食物，沒想到這次卻意外打不開，逼得牠蹲馬步用力扳門，仍徒勞無功。原來一切都是因為馬麻使用了神器「兒童安全鎖」，徹底封印偷罐大盜。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪蹲馬步開門，卻被媽一招封鎖。（圖／網友Jia Yu Sin授權）

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▲Yumi蹲馬步，奮力地想開門。

影片中可以看到，Yumi鬼鬼祟祟地來到冰箱旁，接著熟練地想打開門，不料卻意外地比平時還費力，只見牠又開咬、又使用頭槌，甚至蹲起馬步用盡吃奶的力氣，仍開不了冰箱門，最後生氣轉頭離開！事實上，這全是媽咪神器「兒童安全鎖」的功勞，一招完美封鎖住冰箱，讓這位偷罐大盜只能摸摸鼻子走掉。

▲貓咪蹲馬步開門，卻被媽一招封鎖。（圖／網友Jia Yu Sin授權）

▲媽媽使用兒童安全鎖，成功防範貓開門。

飼主將這段影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友逗趣留言，「神偷大俠」、「裡面到底有幾個罐罐？」、「水電工修冰箱啦」、「原來對付兒童的東西，拿來對付貓也不錯」、「那個馬步我給100分」、「相信我，牠會找到方法的」、「一山還有一山高！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 冰箱安全鎖兒童安全鎖

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