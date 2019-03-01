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垃圾桶蓋卡喵脖　轉頭秒變「全罩安全帽」世界一片黑暗

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▲喵卡垃圾桶蓋，秒變全罩安全帽。（圖／翻攝自抖音APP「138640096」）

▲喵卡垃圾桶蓋，秒變全罩安全帽。（圖／翻攝自抖音APP「138640096」，下同）

寵物小組／綜合報導

是誰把我的燈關了！抖音APP用戶「138640096」分享了一則影片，家裡的愛貓這天似乎因為調皮亂玩，不小心把自己困在可掀式的垃圾桶蓋裡，無奈厭世的模樣讓人忍不住笑出來，沒想到下秒牠一轉頭，垃圾桶蓋馬上變成「全罩式安全帽」直接蓋在臉上，喵喵的世界瞬間一片漆黑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

黃姓網友將影片轉貼至臉書公開社團「爆笑公社」並註解，「貓版安全帽。」許多毛家長家中的喵星人都喜歡到處亂鑽，常常把自己卡在某個詭異的地方，而這隻虎斑貓似乎也是如此，牠一臉無奈地戴著熊熊牌安全帽，只不過轉個頭，就突然看不到了，超呆萌的模樣讓人笑壞！

請繼續往下閱讀...

影片上傳至臉書後，網友看了全都被萌翻笑說，「你不說是安全帽我還以為是垃圾桶蓋呢」、「蓋下來那一剎那...我笑出聲了」、「鋼鐵喵」、「鏟屎的！槓麻關燈」、「這全罩的包覆性也太好XD」、「阿貓斯壯」、「笑到併軌」、「飛向宇宙，浩瀚無垠！」、「沒換成透明墨片」、「快來人啊，是誰這麼大膽敢把朕蓋布袋」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 喵喵垃圾桶蓋安全帽

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