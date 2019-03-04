衰臉喵搶吃肉遭巴頭...表情超爆笑　網笑：李榮浩被打了

▲白貓搶吃被巴頭，轉頭衰臉激似李榮浩。（圖／翻攝自抖音APP「888_888.888_888.」，下同）

寵物小組／綜合報導

為什麼全世界的臉我都衰一遍～抖音APP用戶「888_888.888_888.」分享一段影片，這天主人拿出美味的零食，放在籠子邊引誘3隻喵喵，白喵聞到香味後，忍不住搶著上前討吃，沒想到卻遭一旁的虎斑貓出手暴打，滿頭問號的白喵馬上回頭露出無奈的表情，結果意外撞臉歌手李榮浩，讓網友全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

俞姓網友將影片轉貼至臉書公開社團「爆笑公社」並註解表示，「老子讓你吃了嗎？」影片中聞到陣陣肉香的喵喵們，忍不住爭先恐後搶著嚐鮮，沒想到白喵才剛靠過來，就遭到虎斑喵巴頭，牠一臉懵地還不曉得發生了什麼事，就這樣莫名其妙被打，轉過來的瞬間露出無奈表情，臉上八字眉配上單眼皮的囧樣，讓所有人都笑說，「李榮浩被打了！」

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影片上傳至臉書後，網友們紛紛笑噴回覆，「八字眉～好可愛阿XD」、「轉過來怎麼是李榮浩」、「李榮浩被打了XD」、「榮浩覺得委屈」、「都已經長成這副冏樣了你還要霸凌牠」、「白貓：貓生好苦」、「牠這個臉...對不起...我笑了XD」、「要是能重來...」、「人衰看臉就知」、「太可愛了啦哈哈哈」、「整個臉就是很哀怨」、「想吃什麼我買給你！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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