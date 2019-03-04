ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

衰臉喵搶吃肉遭巴頭...表情超爆笑　網笑：李榮浩被打了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲白貓搶吃被巴頭，轉頭摔臉激似李榮浩。（圖／翻攝自抖音APP「888_888.888_888.」）

▲白貓搶吃被巴頭，轉頭衰臉激似李榮浩。（圖／翻攝自抖音APP「888_888.888_888.」，下同）

寵物小組／綜合報導

為什麼全世界的臉我都衰一遍～抖音APP用戶「888_888.888_888.」分享一段影片，這天主人拿出美味的零食，放在籠子邊引誘3隻喵喵，白喵聞到香味後，忍不住搶著上前討吃，沒想到卻遭一旁的虎斑貓出手暴打，滿頭問號的白喵馬上回頭露出無奈的表情，結果意外撞臉歌手李榮浩，讓網友全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

俞姓網友將影片轉貼至臉書公開社團「爆笑公社」並註解表示，「老子讓你吃了嗎？」影片中聞到陣陣肉香的喵喵們，忍不住爭先恐後搶著嚐鮮，沒想到白喵才剛靠過來，就遭到虎斑喵巴頭，牠一臉懵地還不曉得發生了什麼事，就這樣莫名其妙被打，轉過來的瞬間露出無奈表情，臉上八字眉配上單眼皮的囧樣，讓所有人都笑說，「李榮浩被打了！」

請繼續往下閱讀...

影片上傳至臉書後，網友們紛紛笑噴回覆，「八字眉～好可愛阿XD」、「轉過來怎麼是李榮浩」、「李榮浩被打了XD」、「榮浩覺得委屈」、「都已經長成這副冏樣了你還要霸凌牠」、「白貓：貓生好苦」、「牠這個臉...對不起...我笑了XD」、「要是能重來...」、「人衰看臉就知」、「太可愛了啦哈哈哈」、「整個臉就是很哀怨」、「想吃什麼我買給你！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

▼更多精采影音

關鍵字： 喵喵李榮浩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

細漢偷挽匏！　小臘腸偷走「阿嬤的ㄅㄨ啊」嗑出大洞

奴才巧用「泡麵碗」當頭套　結紮喵「隔碗搔癢」超問號

以為是肉肉？聖上狂舔「彌勒佛肚子」　網：難怪祂笑了

姜博仁：雲豹並無絕種　只是在台滅絕或幾乎消失

一個只賣39元！網拍「變種捕獸夾」老鼠半秒爆頭　農..

妹妹哭不停　暖男法鬥心疼「坐著陪伴」：爸快來看看！

餵養浪貓20年不被認同　新外國鄰居塞紅包：給貓咪的

叩叩叩！垃圾桶「蹦出大眼喵」　網嚇丟手機：恐怖箱吧

阿嬤「腳趾按摩」主子爽到仰頭　一看身材...確實嬤..

忠犬「親人規格」出殯！遇喪家反對　女飼主：牠是我弟..

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

10歲柴被領養從焦慮→愛笑　馬麻笑：牠每天都讓我融..

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：..

半小時死不鬆口！比特犬虐殺黑狗 哀號慘死...目擊..

媽開監視看「亂尿尿」屁貓惡行　捷運上噴淚：沒事這麼..

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務..

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報..

阿里山驚傳「台灣黑熊」出沒　24秒影片LINE瘋傳..

睡醒驚覺下面「空空的」　帥氣二哈「魔性哭喊」大崩潰..

衰臉喵搶吃肉遭巴頭...表情超爆笑　網笑：李榮浩被..

暖爐發威！喵腳開開「躺平」作夢　網被肥嫩肚萌翻：想..

全程可愛！《驚奇隊長》橘貓Goose受訪　答不出來..

她養浣熊當寵物…家具被吃光、每天陪玩數小時　副作用..

資深藝人好久不見！玳瑁喵「愛睏臉」瞇眼、嘴下垂神韻..

加州海灘埋2米長「南半球扁平海怪」！澳洲專家驚：怎..

洛威拿當扶手慢慢走！　9旬嬤笑拍「57KG安全氣囊..

「老皮」闖漢堡王偷喝可樂　店員嚇掉下巴…這不是我們..

半夜怪聲...他見汪「灌香腸睡覺」　露鼻求救：卡住..

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包..

中職／今天再有人提薪資仲裁　工會：估計有5到10人

玩真的！擁核方再推「核能減煤」、「重啟核四」公投　..

MSCI調升A股權重、兩會利多　陸股台股兩樣情

人大發言人張業遂：港澳台投資不同外資，也不屬內資「..

郭家肉粽太紅引國稅局「愛心輔導」　8/1開發票「漲..

離奇受困國小蓄水池超過1天　婦：我就是爬不上來

獨／高雄在地「老師傅」打造戰袍　韓國瑜再追訂「土包..

健檢紅字出爐！「維生素D不足」竟奪冠　醫教15分鐘..

高雄有溫度的音樂Bar！必吃黑麻麻牽絲燉飯、客製夢..

寵物動物熱門新聞

加州海灘出現「南半球海怪」！專..

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

媽媽開監視看屁貓惡行　意外淚噴

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空..

5隻「脫窗傑尼龜」緩速跨年

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

埃及聖䴉「密麻巢穴」　網幫想招

她養浣熊當寵物　家具被吃光仍不..

「你家貓愛上我家浴缸」紙條揭戀..

奴才伸手搶玩具　萌英短肉身護娃

《驚奇隊長》橘貓受訪　開大絕撒..

雪貂被鱷魚吃掉喊「救命啊！」

讀者迴響

熱門新聞

加州海灘出現「南半球海怪」！專..

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

媽媽開監視看屁貓惡行　意外淚噴

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空..

5隻「脫窗傑尼龜」緩速跨年

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

埃及聖䴉「密麻巢穴」　網幫想招

她養浣熊當寵物　家具被吃光仍不..

「你家貓愛上我家浴缸」紙條揭戀..

奴才伸手搶玩具　萌英短肉身護娃

《驚奇隊長》橘貓受訪　開大絕撒..

雪貂被鱷魚吃掉喊「救命啊！」

小偷丟火腿示好　看門狗搖尾護送

最新影片

更多

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉糖？

10歲柴被領養從焦慮→愛笑　馬麻笑：牠每天都讓我融化！

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：有人愛我嗎

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面