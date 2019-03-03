傲嬌喵騙吃騙喝不給收編！霸氣折手趴機車：我是漂泊的女漢子

▲浪喵騙吃騙喝卻不給收編。（圖／網友胡庭懿授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新北市浪喵「小妖精」非常有個性，時常跑到網友胡小姐公司騙吃騙喝，甚至霸佔員工機車休息睡覺，佔盡各種便宜，卻始終不肯進到屋內給收編，讓胡小姐超頭痛，忍不住PO文直呼，「妳到底要怎樣！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲小妖精常在員工的機車上休息。

從照片中可以看到，小妖精霸佔著機車折手休息，傲嬌不好惹的模樣全寫在臉上！胡小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，小妖精從小跟著其他浪貓一起來公司吃飯，前陣子開始會睡在門口的箱子裡，或者將人掛在牆上的雨衣拿下舖成床休息，卻始終不肯被收編。

▲雨衣也會長貓！

事實上，胡小姐經常在臉書社團「愛貓聯盟」中貼出附近浪浪的照片，小妖精在外並非孤單一喵，除了有姐姐以外還有男朋友呢！儘管如此，收編計畫依舊進行中，近日也有些進展，喵進到屋內雖然會不斷鬼叫，但也漸漸熟悉有「家」的生活，甚至可以睡到翻肚了！

▲小妖精和「男性」朋友。

小妖精霸氣折手照上傳後，立刻萌翻不少網友，也有人逗趣留言，「朕沒給的，妳不能要」、「一臉傲嬌！」、「沒貢獻肉罐，浪浪喵皇才不理妳」、「朕在考驗你是否真心相待」、「牠要繼續吃霸王餐，吃到爽了才給收編」、「牠懂...得不到的最美！」、「本小姐還沒玩夠啦！」、「面試奴才中」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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