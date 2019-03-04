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睡醒驚覺下面「空空的」　帥氣二哈「魔性哭喊」大崩潰！

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驚覺下面空空的，哈士奇崩潰哭喊。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1361656137」）

▲哈士奇睡醒後發現下面空空的，頓時在診療台上放聲痛哭！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1361656137」） 

寵物小組／綜合報導

不論是人類或是動物，只要結紮完都必須經過一段過渡期，這時候家人的陪伴相對的重要。抖音APP用戶「1361656137」有段影片最近在網上瘋傳，內容是有隻帥氣的哈士奇這天被主人帶到醫院做結紮手術，沒想到麻藥退了後，牠似乎察覺到下面「空空的」，頓時在診療台上痛哭失聲！

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俞姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「哭泣的二哈（剛做完結紮）」。畫面中，做完手術不久的哈士奇側躺在診療台上，雖然身上的麻藥還沒完全退掉，不過牠似乎已經察覺到有些不對勁；只見牠哭到整個身體都窩在主人懷裡，魔性哭喊聲中帶點絕望，讓人聽了很是心疼。

驚覺下面空空的，哈士奇崩潰哭喊。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1361656137」）

▲女主人越安撫狗狗哭得越大聲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1361656137」）

過程中可以看到，女主人站在一旁緊緊抱著愛犬，不時也給牠摸摸安撫，但聽到狗狗的魔性哭聲，還是忍不住笑了出來。飼主摸著哈士奇的頭，像是在給牠鼓勵，不過安撫了一段時間後，汪星人似乎是越哭越大聲，讓馬麻心急地問一旁護士人員，「是不是麻藥沒了？」

影片貼出後迅速湧入上百名網友按讚、分享，許多人看完都在底下留言說，「好心疼又好好笑」、「蛋蛋的哀怨」、「汪：這輩子不能當爸爸了」、「滿滿的怨念啊！」、「笑著笑著就哭了」、「蛋蛋蛋蛋蛋～～～啊」、「蛋死不能復生，節哀」、「越看越想笑XD」

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關鍵字： 哈士奇抖音結紮魔性哭喊狗狗

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