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陽台打盹…醒來驚見肚上「一團毛絨絨」　牠呼嚕陪睡強迫收編

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▲▼睡午覺起來發現肚子上多一隻貓咪。（圖／翻攝自The dodo）

▲睡午覺起來發現肚子上多一隻貓咪！（圖／翻攝自The dodo）

寵物小組／採訪報導

睡午覺起來竟成了奴才！澳洲男子Ali Safa這天偷閒在陽台打盹，起床後發現肚子上有隻毛茸茸的「白老鼠」，仔細一看才瞧出原來是一隻小貓。白喵安穩地睡著猶如「天使」一般，Ali Safa面對突如其來的驚喜欣然接受，決定讓喵成為家中的一份子！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Ali Safa當日在家中的陽台午睡，沒想到2個小時後起床，發現肚子上竟多了一隻小貓！貓咪在人的肚子上安穩熟睡，同時還發出滿足地呼嚕聲，瞬間融化Ali的心。即便這位「客人」身上可能有跳蚤，Ali也不覺得困擾，反而還開心地跟貓咪合照，相處地和樂融融。

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▲▼睡午覺起來發現肚子上多一隻貓咪。（圖／翻攝自The dodo）

▲喵乖巧地待在人身上。（圖／翻攝自The dodo）

貓咪睡了一陣子之後終於起床，牠跳下人身後沒有馬上離開，而是看著Ali的眼睛不斷喵喵叫，這讓Ali意識到原來小貓肚子餓，必須給牠點食物。小貓吃飽後，被帶進屋子洗澡，沒想到牠非常地乖巧，讓Ali心中萌生「我要留住牠」的想法，還替小貓取名為「天使(Angel)」，並開始一連串養貓的準備。

Ali將喵帶去獸醫院進行檢查，確認身體狀況良好，且沒有植入晶片，Angel終於正式成為家中一員。Ali也提到，Angel是隻非常有趣的貓，最喜歡在人身邊徘徊玩耍。僅僅2週的時間，這一人一貓的生活都起了幸福的變化，一個多了陪伴在身邊的朋友，一個則有了屬於自己的家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼睡午覺起來發現肚子上多一隻貓咪。（圖／翻攝自The dodo）

▲Angel玩著飼主鞋帶，製造不少歡樂。（圖／翻攝自The dodo）

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關鍵字： 貓咪睡覺午覺收編浪浪驚喜

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