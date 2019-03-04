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愛睏柴柴趴桌底饋頭　見主人靠近眨眼放電：今晚想睡這～

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柴柴趴桌底饋頭，見主人眨眼放電。（圖／翻攝自Instagram用戶「ken_shiba」）

▲原本快睡著的柴柴一看到主人靠近，立刻露出汪汪大眼。（圖／翻攝自Instagram用戶「ken_shiba」）

寵物小組／綜合報導

窩在這裡難不成比較有安全感？韓國有名飼主這天在家裡怎麼找都找不到愛犬肯（KEN），找了半天後來在桌底下發現牠。只見柴柴原本趴在桌底饋頭「培養睡意」，一看到主人靠近，原本愛睏的眼神瞬間變成超萌電眼，可愛的模樣讓粉絲們看了直呼，「要融化了～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主在Instagram用戶「ken_shiba」PO出這段影片，畫面中可以看到，柴柴趴在桌腳木條邊，把頭舒服地饋在木條上，卡位卡得剛剛好，讓主人真不知該拿牠怎麼辦？過程中牠原本是趴到快睡著，不過看到主人靠近，以為要被抱到別處，趕緊露出無辜表情，雙眼眨阿眨的模樣像是在懇求主人說，「今晚想睡這。」

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這段可愛的影片雖然已經是去年上傳的，不過因為模樣非常可愛，日前又有網友轉貼到寵物社團「柴犬司令部」，目前已突破7千多次的觀看次數，許多人看完都紛紛表示，「柴柴的思考是不是都怪怪的」、「那眼神怎麼招架的了阿～」、「很有個性，我喜歡XDD」、「萌死人不償命！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤 

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關鍵字： 柴犬柴柴放電韓國愛睏

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