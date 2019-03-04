誰拿發霉麵包餵狗？她見「朋友機車」秒氣消　網笑：友情考驗

▲比特：是坐墊先開始的……。（圖／網友Emily Teng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

這個誤會可大了！網友Emily Teng這天早上一走出家門，就發現麵包屑撒落一地，黑黑綠綠的顏色看起來全都發霉了。正當她想要發怒時，卻瞥見朋友停在一旁的機車，坐墊已經被啃得面目全非，裡頭的海綿也露了出來，原來是自家比特犬玩瘋啦！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲遠遠看過去，真的很像麵包屑～

Emily Teng表示，她一看見滿地混亂，還以為是有心人士拿餿掉的食物餵毛孩，正想要發飆，卻發現是「陳狗蛋」闖禍了，心情立刻從憤怒轉變成緊張。幸好，朋友早就覺得坐墊很破爛了，所以不會計較，讓飼主鬆了一口氣，還開玩笑地說，「就當狗狗貼心，先幫他拆一半好了！」

▲Emily Teng開玩笑地說，這個漢草，整台車拆了也是合情合理的！

這則故事被分享到「有點毛毛的」後引起熱烈討論，2千多名網友紛紛按讚、留言，「這下ㄘㄨㄚˋ賽啦！」、「椅墊先動手的！」、「狗狗一臉滿足樣～」、「快笑死XD換朋友發飆啦～」、「脆皮巧克力海綿蛋糕……？」、「狗狗糟了，要以身相許了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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