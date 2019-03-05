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臭豬腳突然伸過來！主子定格三秒「吐舌作嘔」：X，幾天沒洗！

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▲臭豬腳突然伸過來！主子定格三秒「吐舌作嘔」：這腳多久沒洗！。（圖／翻攝自抖音@80433126） 

▲主子：X，這腳多久沒洗！（圖／翻攝自抖音@80433126）

寵物小組／綜合報導

「臭奴才，快點給朕去洗腳！」抖音用戶「80433126」分享一則趣味短片，內容是一名壞壞奴才，竟然拿著臭腳丫給主子聞香，害得牠當場傻住，做出「吐舌＋作嘔」的表情，逗趣短片在網路上傳閱開來。

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從短片中可見，喵星人坐在沙發上，眼看奴才突然把粗腳伸過來，淡定地上前聞一下，殊不知聞完後，瞬間定格3秒鐘，接著眼睛從瞇瞇眼變成「猙獰眼」，下秒吐著舌頭，做出嘔吐的動作，模樣超級無奈。

粉專《知交》5日分享這則影片，至今吸引300多次的人觀看，網友看完瞬間笑翻，還有貓奴聲稱，「我家的貓很愛我的腳呢」；至於，有一些貓星人的確喜歡聞人類的腳腳，牠們透過這行為，了解奴才有沒有在外面「偷吃」！

▲貓壓力 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲貓咪聞完臭鞋襪露出「驚訝」的臉。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

根據了解，飼主從外面返家，總會帶著不同的「氣味」回來，貓咪是嗅覺極佳的動物，馬上就會去確認這個和飼主原本味道不同的「新味道」，是不是牠聞過的味道，「貓奴是不是有去平常不去的地方？」當確認完之後，貓咪就會再用磨蹭的方式，讓自己的味道沾染飼主。

此外，若是家裡有訪客，不管是飼主的朋友，或是修水電的工人，貓咪也常常會去聞聞看，對於不認識的味道，喵星人就會想確認這個味道是否「安全」。不過，這樣的行為通常都會讓飼主和對方都覺得好窘迫，因此，貓奴們若是怕「被聞的人」尷尬，不妨耐心和對方解釋，貓咪這樣做只是因為好奇啦！

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關鍵字： 臭腳丫作嘔嘔吐洗腳寵物

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