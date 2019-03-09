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保育類「紅遊俠」斷魂八里沙灘　海巡就地掩埋

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保育類「紅遊俠」斷魂八里沙灘！（圖／海洋委員會海巡署提供）

▲新北市民眾在八里的沙灘上發現死亡的保育類「赤蠵龜」。（圖／海洋委員會海巡署提供）

寵物小組／綜合報導

新北市民眾8日7時左右行經八里自行車步道時，發現在沙灘上有隻死亡的海龜，海巡署北部分署八里安檢所獲報立即前往查看，發現此海龜為保育類「赤蠵龜」，並且已明顯死亡，由基隆海洋大學研究人員到場丈量，提取研究素材後就地掩埋。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

第八岸巡隊表示，接獲通報後，第一時間由八里安檢所小隊長前往現場實施封鎖，抵達現場時海龜已無生命跡象，基隆海洋大學研究人員到場實施丈量，判斷此海龜為保育類｢赤蠵龜｣，長82.6公分、寬66公分，研究人員從海龜身上提取研究素材，隨後海巡人員將死亡海龜就地掩埋。

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保育類「紅遊俠」斷魂八里沙灘！（圖／海洋委員會海巡署提供）

▲赤蠵龜身長82點6公分、寬66公分。（圖／海洋委員會海巡署提供）

保育類「紅遊俠」斷魂八里沙灘！（圖／海洋委員會海巡署提供）

▲待研究人員提取研究素材後，將死亡的保育類「赤蠵龜」就地掩埋。（圖／海洋委員會海巡署提供）

第八岸巡隊副隊長楊勝松表示：「海巡工作成效、海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務、海洋保育」為本署重要任務，除了查緝走私及非法入出國外，生態及環境保育亦為本署工作重點事項，民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡一份心力。

＊赤蠵龜是世界上最大的硬殼龜，也是一種肉食性龜類，喜歡覓食在淺海的貝類以及無脊椎動物，牠的頭部比例明顯較其他龜種大，咬合力強，可以輕易咬碎甲殼類動物的外殼，由於背甲顏色有點紅棕色，又名「紅海龜」、「大頭龜」、「紅遊俠」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 赤蠵龜新北市八里保育類紅遊俠

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