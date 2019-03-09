ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

尾巴被幼貓玩弄超不爽！　偏心喵皇朝「路人柴柴」狠巴頭

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

被幼貓玩尾巴不爽，喵皇巴頭柴柴。（圖／翻攝自臉書專頁「嘿嘿」）

▲貓咪不爽自己的尾巴一直被幼貓玩，於是只好......。（圖／翻攝自臉書專頁「嘿嘿」）

寵物小組／綜合報導

自己人當然不打自己人囉！網路上最近流傳一段逗趣的影片，內容是有隻喵星人這天原本想好好坐在椅子上休息，不料自己的尾巴卻被下方的幼貓不停地打著，這讓牠感到有些不爽，但又想到貓咪年紀還小，捨不得教訓，於是便對著前方正在看好戲的「路人」狠狠K了下去。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

擁有40萬名粉絲追蹤的臉書專頁「嘿嘿」上周六分享這段有趣的視頻，影片中，有隻小貓在椅子下方玩耍，似乎是把坐在上方貓咪的尾巴當成了逗貓棒，頻頻揮拳出擊；只見一旁有隻柴柴站在原地看著，結果大約3秒後，牠居然被坐在上方的貓咪狠狠巴頭，而且被打完之後牠仍沒有離開，依舊杵在原地看好戲。

被幼貓玩尾巴不爽，喵皇巴頭柴柴。（圖／翻攝自臉書專頁「嘿嘿」）

▲可憐的柴柴被當成出氣筒。（圖／翻攝自臉書專頁「嘿嘿」）

這段「偏心喵皇找柴柴當出氣筒」的影片，很快就被300多位網友轉貼到貓咪社團，目前已累積將近4萬次的觀看次數，數百人看完都在底下留言笑說，「哈哈哈也太莫名期末」、「柴柴脾氣也太好」、「小孩不能打，只好打隊友」、「柴柴黑人問號」、「喵：看P看，欠巴咩」、「站著也會被打XDD」、「柴柴心裡有苦，但柴柴不說」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

觀看影片請點此

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪柴柴喵皇幼貓臉書巴頭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

來人！聖上遇「無嘴貓刺客」被嚇傻 貓貓連擊狂毆擊..

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

雨衣太緊惹！阿金散步被綁成「鳳眼肉包」　網笑：畫面..

尾巴被幼貓玩弄超不爽！　偏心喵皇朝「路人柴柴」狠巴..

男孩擁心愛寵物睡覺卻因此害死牠　小臉淚崩：只是想抱..

法鬥調皮玩蠢蠢欲動噴泉！　下秒被水花沖到「彈飛」起..

西裝柴想討摸卻發現「手手太短」　空揮被忽視好尷尬！

4歲童想玩被鄰汪咬斷手！網聲援饒命　母：狗鑽圍牆攻..

浪浪與廢棄物區分出來！　北市環保局設冰櫃委託殯葬業..

救救我孩子！狗寶寶遭刺2洞痛到哭叫　媽媽著急悲鳴求..

芭蕾舞姿打嗑睡！淑女喵睜眼露「滿點殺氣」　2.6萬..

狗兒子和爸等紅燈！　下秒超萌「翹孤輪」過馬路.....

2019六堆巡鄉遊學之旅　參與學童：六堆原來是客家..

23歲「G奶子瑜」槓影視大亨！首露面「走出低潮了」..

全台唯一媽祖水上遊湖遶境　180餘艘遊艇漁船石門水..

三七校園女生節！上海同濟大學充滿粉色氣息浪漫心願週

貨船撞橋監視器畫面曝光！釜山大橋秒現「5m裂痕」…..

抗議韓國瑜「瑪麗亞說」　菲國駐台代表致函：負面用詞

張東晴飛澳洲鬆10天！「豪爽吃袋鼠肉」增肥一圈

慟！老翁見家門前「有遊民睡覺」　近看才知是獨子跳樓..

九旬失智老翁深夜迷途　龜山警方冒大雨寒夜護送返家

正妹女星開Vios撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿..

寵物動物熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

喵夢中聽媽呼喊　瞇眼硬撐奶音回..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

貓兄弟「一個爬窗一個墊背」共謀..

浪浪遭綁炮炸傷　離世前找人討摸

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

老公手做新床她超期待　完工後傻..

愛犬過世！叔公撿到牠甜回：小黃..

上車驚見三花浪喵「自動入座」

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

貪吃基狂嗑貓砂　排綠便媽氣炸！

吐司多了「一個掌印」細看有玄機

讀者迴響

熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

喵夢中聽媽呼喊　瞇眼硬撐奶音回..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

貓兄弟「一個爬窗一個墊背」共謀..

浪浪遭綁炮炸傷　離世前找人討摸

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

老公手做新床她超期待　完工後傻..

愛犬過世！叔公撿到牠甜回：小黃..

上車驚見三花浪喵「自動入座」

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

貪吃基狂嗑貓砂　排綠便媽氣炸！

吐司多了「一個掌印」細看有玄機

狗兒和爸過馬路！超有教養.....

最新影片

更多

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我朋友好嗎？

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面