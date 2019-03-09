尾巴被幼貓玩弄超不爽！　偏心喵皇朝「路人柴柴」狠巴頭

▲貓咪不爽自己的尾巴一直被幼貓玩，於是只好......。（圖／翻攝自臉書專頁「嘿嘿」）



寵物小組／綜合報導

自己人當然不打自己人囉！網路上最近流傳一段逗趣的影片，內容是有隻喵星人這天原本想好好坐在椅子上休息，不料自己的尾巴卻被下方的幼貓不停地打著，這讓牠感到有些不爽，但又想到貓咪年紀還小，捨不得教訓，於是便對著前方正在看好戲的「路人」狠狠K了下去。

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擁有40萬名粉絲追蹤的臉書專頁「嘿嘿」上周六分享這段有趣的視頻，影片中，有隻小貓在椅子下方玩耍，似乎是把坐在上方貓咪的尾巴當成了逗貓棒，頻頻揮拳出擊；只見一旁有隻柴柴站在原地看著，結果大約3秒後，牠居然被坐在上方的貓咪狠狠巴頭，而且被打完之後牠仍沒有離開，依舊杵在原地看好戲。

▲可憐的柴柴被當成出氣筒。（圖／翻攝自臉書專頁「嘿嘿」）



這段「偏心喵皇找柴柴當出氣筒」的影片，很快就被300多位網友轉貼到貓咪社團，目前已累積將近4萬次的觀看次數，數百人看完都在底下留言笑說，「哈哈哈也太莫名期末」、「柴柴脾氣也太好」、「小孩不能打，只好打隊友」、「柴柴黑人問號」、「喵：看P看，欠巴咩」、「站著也會被打XDD」、「柴柴心裡有苦，但柴柴不說」。

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