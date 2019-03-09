開門見家被拆了...她看傻驚呼：天啊！　二哈裝沒聽到還在忙

▲哈士奇的獨門絕活：拆家。（圖／翻攝自抖音APP用戶「125321517」）

寵物小組／綜合報導

養到專業的拆家大隊，飼主的心臟可要夠大顆。中國大陸有名飼主這天才出門一下子，沒想到回到家竟整個不一樣了！當他看到原本佈置整齊的家，被愛犬哈士奇拆得面目全非，驚訝的直呼「天啊...」不過那位「破壞王」卻似乎不以為意，不知道在忙什麼，模樣笑翻多名網友。

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抖音APP用戶「125321517」在近日PO出這段視頻，畫面中可以看到，女飼主才出門了一會兒，沒想到再次回到家裡居然「全變了」；只見這位汪兇手爬到了流理臺上，看到主人崩潰的模樣居然沒什麼太大的反應，依舊露著笑容、搖尾巴，完全不知道自己做了什麼好事。

▲汪：主人你回來啦～還有哪裡需要加強嗎？（圖／翻攝自抖音APP用戶「125321517」）



擁有百萬名粉絲的臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」上月轉貼這段抖音影片，目前已突破4萬次的觀看次數，許多人看完都紛紛留言說，「這等級已經是世界毀滅級的」、「希望這隻狗還活著」、「給主人的驚喜！」、「汪：請問還有哪裡需要拆房子嗎？」、「不錯啦，晚一點回來連微波爐都掉下來」、「這我會暈倒」、「完美示範如何讓主子折去半條壽命」。

類似的情況也發生在這名大陸飼主身上，上月他返家時，發現地板被抹上大片墨跡，還有踩得亂七八糟的狗腳印，而「兇手」則吐著舌頭、一臉不關己事地坐在角落。畫面上可以看到，地板上來回抹著一條條黑色墨跡，是頭還點綴著點點狗腳印，看得出來剛剛經過一場激情的創作，富有創意的新銳畫家二哈還咧著嘴笑嘻嘻地坐在一旁欣賞，面上毫無愧疚之意。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲二哈把地板弄得都是黑糊糊的墨跡。（圖／翻攝自秒拍）

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