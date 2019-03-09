我不要運動！金幼幼變成「迷你地毯」　哀怨苦瓜臉被拖出門

▲金幼幼拒絕早起出門運動，一臉哀怨還是被主人拖出門。（圖／翻攝自Instagram用戶「butters.thedoodle」）

寵物小組／綜合報導

若你是個不愛運動的人，一定非常能體會這隻毛孩的心聲。國外有名飼主這天一早想出門運動，於是帶著愛犬巴特（Butter）一同出發；不過從影片中看來，狗狗對於運動的興致不太高，即使主人已經幫牠換衣服、繫好牽繩，但小金毛就是整個黏在地板上，臉上露出無奈又哀怨的表情。

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Instagram用戶「butters.thedoodle」在上月23日PO出這段影片並以狗狗的口吻說道，「我不想要去晨走。」畫面中，男主人幫巴特換上外出服，打算和牠一起出門運動；只見汪星人不知道是不是沒睡飽，趴在地上超像一席迷你地毯，狗狗臉上的苦瓜臉也說明了自己內心的委屈。

在 Instagram 查看這則貼文 BUTTERS（@butters.thedoodle）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 4 日 上午 5:07 張貼

▲像這樣在家睡覺吃美食不是很好嗎～ （圖／取自Instagram用戶「butters.thedoodle」）

雖然小金毛是千百個不願意，可最後還是屈服於主人的強行之下。影片的最後可以看到，當主人從玄關一路拖到門口後，金金終於肯自己站起來，朝著前方行走，甚至還走到了男主人的前面呢！不過臉上的表情依舊奧嘟嘟，模樣逗趣又可愛。

這則有趣的視頻日前被IG寵物粉專「goldenretrievers」轉貼，目前已突破26萬次的觀看次數，許多人看完都在底下留言笑說，「哈哈哈太可愛了！」、「可以來跟我家這隻做朋友了，牠也超不愛運動的」、「最後主人獲勝了」、「只看縮圖我以為是地毯哩XDD」、「臉超臭的哈」、「不是沒睡飽就是沒吃飽」。

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在 Instagram 查看這則貼文 BUTTERS（@butters.thedoodle）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 23 日 上午 4:57 張貼

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