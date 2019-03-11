ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

天冷賴床！　乾草堆上長出「2團毛球」：今日不見客～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼動物園棕熊沒冬眠，天氣冷睡到自然醒！（圖／台北市立動物園提供）

▲動物園棕熊不冬眠，天氣冷睡到自然醒！（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組’／綜合報導

天氣冷颼颼，會冬眠的動物睡一覺就要好幾個月。台北市立動物園的棕熊「大喬」、「小喬」雖然沒有出現冬眠行為，但時常賴床不願起來，似乎整天都昏沉沉地想睡覺！如果冬天到動物園看不見牠們的身影，可以試著找找，說不定能在某個角落發現賴床的棕熊。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼動物園棕熊沒冬眠，天氣冷睡到自然醒！（圖／台北市立動物園提供）

請繼續往下閱讀...

▲棕熊從室內走到戶外場所享用早餐。（圖／台北市立動物園提供）

冬眠是動物對外在因素變化的反應之一，例如環境溫度下降、食物短缺、白天逐漸縮短等，都有可能誘發動物進入冬眠狀態。木柵動物園裡的2頭雌性棕熊雖然不會有冬眠行為，但到了冬天就會出現食慾不好、體重下降的情況，此時睡覺便成了牠們每天最重要的事情，有時任憑保育員極力呼喊，也無法讓熊們順利起床。

寒冷的冬季讓棕熊的保育員相當傷腦筋，「大喬」和「小喬」的愛睏程度有些不同，有時白天怎麼叫也不起床，就算醒來出門，也可能會直接走到鋪好的稻草熊窩上，再度進入睡眠模式。因此當氣溫低時可以往乾草堆中尋找，便能發現呼呼大睡的「2團毛球」。

▲▼動物園棕熊沒冬眠，天氣冷睡到自然醒！（圖／台北市立動物園提供）

▲棕熊「大喬」。（圖／台北市立動物園提供）

▲▼動物園棕熊沒冬眠，天氣冷睡到自然醒！（圖／台北市立動物園提供）

▲棕熊「小喬」。（圖／台北市立動物園提供）

大喬和小喬的毛色深褐，頭部又大又圓，背部還有一塊鼓起來的肌肉，當牠們挖洞時，那塊肌肉便能提供前肢力量。事實上，大喬和小喬是多年前跟著馬戲團來到台灣，因為馬戲團經營不善，被惡意遺棄在桃園楊梅。2006年送往臺北市立動物園收容照養，當時熊們體型瘦弱，體重約50到60公斤，在保育員的努力下，目前體重已經增長到155到170公斤。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精彩影音

關鍵字： 棕熊賴床台北市立動物園冬眠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

1年至少300萬！　貓熊團圓一家三口每天要嗑45K..

大陸送2隻熊貓給高雄！韓國瑜要先過農委會這3大關卡

養貓熊「年花7千萬」　呂秋遠嘆：石虎、台灣黑熊呢？

貓熊贈台困難多多！團團、圓圓拖3年「換黨執政」才成..

「熊貓傻瓜」彪拔最疼圓圓　甜蜜放閃「10年來每天都..

保育員快來嘛～　團團每早大頭壓窗擠成「菠蘿麵包熊」

團團第一次見到圓仔被嚇到　彪拔笑：牠以為圓圓縮小了

團團圓圓初登場吸客360萬　萌魅力雨天遊客200人..

團團、圓圓來台10年還記得大陸保育員　喊名字靠近給..

壽山動物園將爭取經費迎接貓熊　盼進一步讓民眾關心本..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

瀕臨絕種危機！僅剩不到70隻 超萌台灣白海豚現身嘉..

攝影機前謎樣生物用2黑洞狂聞　豬鼻汪眼距超開馬麻：..

問要不要吃飯柴妹秀氣回：豪～　馬麻啟動「音量控制」..

肉球喵癱媽大腿睡到「嘴巴漏風」　翻白眼叫不醒.....

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃..

好餓！貓貓狂聞老爸「邪惡炸物袋」　牠閉眼吃空氣....

貪吃柴討食不成把拔說關鍵字　牠氣到咬沙發：哪有這樣..

臘腸犬小短手狂揮「虔誠拜拜」 網笑：請神明保佑多..

她跟美洲豹自拍跨護欄被襲擊　動物園力挺：牠沒錯！不..

天冷賴床！　乾草堆上長出「2團毛球」：今日不見客～

團圓2008年搭747專機直飛台北　專職保育員「年..

聽到哥哥飆高音！月月仰頭自帶「快斷氣警報」　斜眼偷..

嘴邊肉被調戲！　聖上冷笑發射死亡光波：看你要玩多久

壽山動物園將爭取經費迎接貓熊　盼進一步讓民眾關心本..

腳底按摩太蘇湖！　聖上「斜眼抗議→爽翻白眼」

黑狗遭撞跌落水溝「後肢癱瘓」悲鳴　徐文良：當流浪狗..

坐車去復健囉！　癱汪趴窗邊「燦笑看風景」曬太陽就好..

7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：..

「暗殺金正男」女嫌獲當庭釋放　越南女思緒空了驚喊：..

「裝死姊」鼻孔塞棉花自拍遺照　警哭笑不得上銬帶回

南投翠巒部落車跌邊坡百米　車上駕駛和乘客拋飛一死一..

她跟美洲豹自拍跨護欄被襲擊　動物園力挺：牠沒錯！不..

南山人壽產物2月自結獲利33.2億　較前一個月大幅..

南韓陳冠希！勝利、鄭俊英群組「撿屍私密片」　曝光全..

菜鳥醫師光華新天地「助跑墜6樓亡」　母淚控：職場霸..

贈獎／絕命鎮導演全新驚悚片《我們》　詭異笑容讓人「..

快訊／北市補習班大樓「電線短路」竄火！學生急疏散驚..

快訊／俄羅斯烏拉爾航空疑似發現炸彈　緊急降落亞塞拜..

寵物動物熱門新聞

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

養狗後朋友減少！　她PO照問原..

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

拆家比二哈殘暴　她從破沙發拉出..

小負鼠蜷縮門口　原來是想保護...

奴才忘帶鑰匙　轉頭見聖上鄙視眼..

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

超溫馨！98歲阿嬤偷甩逗貓棒逗..

爸戴頭套扮汪星人　柯基嚇到精神..

Google街景出現「陰魂不散..

15歲柴回歸寶寶期　臉埋媽懷甜..

311地震8週年　她與獲救柴犬..

讀者迴響

熱門新聞

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

養狗後朋友減少！　她PO照問原..

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

拆家比二哈殘暴　她從破沙發拉出..

小負鼠蜷縮門口　原來是想保護...

奴才忘帶鑰匙　轉頭見聖上鄙視眼..

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

超溫馨！98歲阿嬤偷甩逗貓棒逗..

爸戴頭套扮汪星人　柯基嚇到精神..

Google街景出現「陰魂不散..

15歲柴回歸寶寶期　臉埋媽懷甜..

311地震8週年　她與獲救柴犬..

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

瀕臨絕種危機！僅剩不到70隻 超萌台灣白海豚現身嘉義布袋港　

攝影機前謎樣生物用2黑洞狂聞　豬鼻汪眼距超開馬麻：這誰啦？

問要不要吃飯柴妹秀氣回：豪～　馬麻啟動「音量控制」秒變大聲

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面