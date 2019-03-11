天冷賴床！　乾草堆上長出「2團毛球」：今日不見客～

▲動物園棕熊不冬眠，天氣冷睡到自然醒！（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組’／綜合報導

天氣冷颼颼，會冬眠的動物睡一覺就要好幾個月。台北市立動物園的棕熊「大喬」、「小喬」雖然沒有出現冬眠行為，但時常賴床不願起來，似乎整天都昏沉沉地想睡覺！如果冬天到動物園看不見牠們的身影，可以試著找找，說不定能在某個角落發現賴床的棕熊。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲棕熊從室內走到戶外場所享用早餐。（圖／台北市立動物園提供）

冬眠是動物對外在因素變化的反應之一，例如環境溫度下降、食物短缺、白天逐漸縮短等，都有可能誘發動物進入冬眠狀態。木柵動物園裡的2頭雌性棕熊雖然不會有冬眠行為，但到了冬天就會出現食慾不好、體重下降的情況，此時睡覺便成了牠們每天最重要的事情，有時任憑保育員極力呼喊，也無法讓熊們順利起床。

寒冷的冬季讓棕熊的保育員相當傷腦筋，「大喬」和「小喬」的愛睏程度有些不同，有時白天怎麼叫也不起床，就算醒來出門，也可能會直接走到鋪好的稻草熊窩上，再度進入睡眠模式。因此當氣溫低時可以往乾草堆中尋找，便能發現呼呼大睡的「2團毛球」。

▲棕熊「大喬」。（圖／台北市立動物園提供）





▲棕熊「小喬」。（圖／台北市立動物園提供）

大喬和小喬的毛色深褐，頭部又大又圓，背部還有一塊鼓起來的肌肉，當牠們挖洞時，那塊肌肉便能提供前肢力量。事實上，大喬和小喬是多年前跟著馬戲團來到台灣，因為馬戲團經營不善，被惡意遺棄在桃園楊梅。2006年送往臺北市立動物園收容照養，當時熊們體型瘦弱，體重約50到60公斤，在保育員的努力下，目前體重已經增長到155到170公斤。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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