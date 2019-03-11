1年至少300萬！　貓熊團圓一家三口每天要嗑45KG新鮮竹子

▲台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

寵物小組／綜合報導

大陸國寶級動物大熊貓有望再度來台！日前高雄觀光局長潘恆旭證實，之後會成立貓熊小組，迎接公母貓熊「雄雄」、「融融」到壽山動物園。不過，大熊貓來台除了要突破重重關卡，可能還要準備相當多經費，才能避免被「吃」垮！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

大貓熊來台除了需要通過雙方政府層層關卡之外，照顧的成本更是驚為天人！台北市立動物園發言人曹先紹先前受訪時表示，目前照養團團、圓圓、圓仔一家三口，一年至少得花300萬，最大宗的花費就是「吃」。大貓熊吃的竹子都須經過嚴格把關，竹林附近不能有果園或茶園以免農藥飄散，此外也會先檢測土壤中的金屬含物，確保無虞才能成為貓熊們的佳餚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲圓仔也是個貪吃小胖妞，吃相像媽媽。（圖／記者湯興漢攝）

▲圓仔喜歡爬樹找茄苳果吃。（圖／記者湯興漢攝）

大貓熊食用的竹子會以每綑3公斤送到動物園，園方會冷藏在攝氏7度以下，並且每30分鐘灑水45秒保持新鮮度，庫存大約3至4天就會被嗑光。一隻貓熊每天光是竹子就大約要吃15公斤，除此之外還會吃窩窩頭、紅蘿蔔、蘋果、葡萄等食物，因此經費大部分都被「吃」掉！開銷第二名則是照顧人力，其餘還得支出館內棲架、設備維修和電費等。

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