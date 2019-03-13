萌喵遭柯基騷擾「頭到尾巴都舔一遍」　網笑：史上最淡定！

▲柯基犬將貓咪逼到角落，接著不停用嘴巴去處碰對方身體。（圖／翻攝自抖音APP用戶「83636493」）

寵物小組／綜合報導

狗狗的個性熱情，而貓咪則是冷靜，難怪牠們倆總是王不見王。抖音APP用戶「83636493」有段視頻最近在網路上瘋傳，內容是有隻柯基犬這天一看到貓咪，快速地跑上前，並且朝著對方又是親親、又是吻脖，整個看起來很忙！相比之下，被騷擾的喵星人則是一臉淡定，超對比的表情笑翻網友！

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網友Ben OH在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「我看過最淡定的貓。」畫面中可以看到，短腿柯基將貓咪逼到角落，接著開始對人家「上下其手」；只見牠不停地用嘴巴去觸碰喵星人的身體，甚至從頭到尾巴都摸過一次，不知道是想跟對方玩耍還是真的在吃人家豆腐。

▲不論貓咪怎麼被狗狗騷擾，依舊維持一號淡定表情。（圖／翻攝自抖音APP用戶「83636493」）



但這過程中，貓咪絲毫沒有移動過半步，就這樣任由狗狗騷擾，只是臉上的表情看起來不是很愉快。影片一貼出就引發網友熱議，許多人看完都在底下紛紛留言說，「通常都會被打歪啊」「哈哈哈太可愛了」、「擺明了就是騷擾嘛！」、「無奈的貓咪」、「喵喵脾氣真好」、「眼神死」、「喵：總有一天你就知道了...死狗」。

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