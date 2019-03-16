ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

未來鏟屎官牽手「毛毛的」入睡　媽心灰意冷退出：我變局外人

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲柴犬和小主人牽手入睡。（圖／網友Sinto Clover授權提供）

這畫面讓人看了心都要融化。（圖／網友Sinto Clover授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

毛寶貝跟小小孩的互動怎麼看都不膩！柴犬「ponyo」每晚都會霸佔家人的床位，跟小主人一起牽手入睡，即使睡著後依舊緊握對方的雙手，如果被抱下床還會自己再跳上來，再加上弟弟也會在旁聲援抗議，說什麼都不能拆散彼此。馬麻笑說，「到底誰是親生母親啊？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬和小主人牽手入睡。（圖／網友Sinto Clover授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲弟弟：最喜歡ponyo啦！

馬麻說，「晚上睡覺時發現位置被占，想著老公今晚又要睡地板，但心是很溫暖和感動。」照片中可以看到，弟弟和「最佳保母」一起牽手入睡，有時又溫柔輕撫汪汪臉頰，不僅如此兩人還在家人面前又是抱、又是親，讓「親媽」只好心灰意冷地退出這溫馨世界，彷彿成了局外人。

▲柴犬和小主人牽手入睡。（圖／網友Sinto Clover授權提供）

柴：嘿嘿～又被我搶先一步。

寶寶出生時ponyo經常守護在身邊，時間一久彼此也慢慢培養出濃厚感情。現在不管在家或是去外面，弟弟都指定要有汪汪陪，包括陪吃、陪睡、陪坐、陪玩，有時狗狗被煩到無奈時就會在旁嘆氣，不過這都不影響他們之間的感情，還是每天在家放閃。

▲柴犬和小主人牽手入睡。（圖／網友Sinto Clover授權提供）

白柴Cookie也是馬麻的最佳小幫手。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」不少網友被這畫面給融化，紛紛在底下留言，「這畫面太療癒」、「即使睡著了，還是要牽手」、「好美的畫面」、「真是個溫柔的柴寶」、「毛小孩和小小孩再一起最可愛」、「每次看到狗狗和小孩的互動都受不了」、「敲可愛！」、「哥倆好一對寶！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴犬和小主人牽手入睡。（圖／網友Sinto Clover授權提供）

▲弟弟會走路後吵著要幫忙牽繩遛狗。

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬赤柴保母陪睡小主人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

養狗後來家作客朋友減少！　她PO照問原因…網一看笑..

不爽肉被吃　歐告和兇手「大眼瞪小眼」：誓死為它報仇

嗆養寵物就丟掉　3年後阿嬤「嗲音」問喵孫：吃飽沒？

校犬胸前「掛牌子」小朋友乖乖聽話　比老師喊半天還有..

地位分明！喵老大「四腳朝天」睡沙發　小弟認命躺地板

老公「摸臉頰＋牽手」小三柴入睡　媽淚訴：真心換絕情

法鬥調皮玩蠢蠢欲動噴泉！　下秒被水花沖到「彈飛」起..

法鬥飯前瞇眼「禱告」20分鐘！　媽爆背後詭計…笑翻..

大叔貓「咬字清楚」連喊5次老吳～　網笑歪：來了來了..

浪浪不哭！米克斯為愛大冒險　2年走600公里找主人

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁..

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我..

害羞汪領養13天被退回收容所 見熟人「招手說嗨」：..

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還..

夢中聽媽喊名字秒醒露「鄙視臉」 萌喵瞇眼硬撐奶音回..

小萌貓「2年前」輕鬆趴頭頂！　吹氣式成長...妹妹..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

未來鏟屎官牽手「毛毛的」入睡　媽心灰意冷退出：我變..

床被妹妹霸佔　汪哥回頭委屈臉內心戲爆發：把牠趕走啦..

法鬥雙手折「ㄇ字型」插腰森氣氣　網：好不符狗體公學

籃球魂貴賓！　場邊看人打球毛手激動「揮舞」：傳給我..

不能吃宵夜！　柴崩潰用「破喉嚨」抗議：有種再說一次

歐告碰屁股就收耳朵！　聽到「關鍵字」瞬間彈回來

做壞事被抓包！　兇手雙眼驚訝盯鏡頭：咦～怎麼會知道

有人下毒？新店社區7隻水鳥接連死亡　動保處快篩部隊..

浪喵遭撞「下巴碎裂」6個月後變漂漂　翻肚撒嬌找到家

汪汪軍團集體過馬路！一隻原地發呆...警察叔叔急指..

超萌氣球和黑板作畫　特戰感謝學校提供宿營場地

楊丞琳悄現身李榮浩演唱會：我在這裡！ 　舞台「甜放..

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮....

H＆M用動物紋釋放狂野內心！　英國型女穿上秒變帥妞

雲林4村民眾沿街歡呼　特戰行軍士氣高昂疲憊感消失

台南立委補選　高思博：「起義尚未成功，龍介雖敗猶榮..

開「青蘋果小牛」北宜髮夾彎自撞…霸氣直接報廢！　藥..

防無人機闖機場！學者提議「用電波干擾」　航空界斥：..

鄭俊英一支手機毀掉12年招牌！《2天1夜》恐走入歷..

CBA／林志傑轟14分　廣廈季後賽被聽牌

寵物動物熱門新聞

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

送終野貓突發離奇現象　她意外懷..

瀕死小豬遭棄養　病癒後美哭所有..

「墨水不夠」只塗滿幼幼一顆頭

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

屏東傳虐貓　綁車後拖行一路磨地

嗑光整袋「生麵」！萌兇手嘴邊2..

歐告屁股「卡1條綠綠der」網..

忘帶推車！嬤DIY金孫「移動式..

汪汪被退養招手說嗨：我又回來了

上千隻埃及聖䴉一夜之間被「殲滅..

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

讀者迴響

熱門新聞

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

送終野貓突發離奇現象　她意外懷..

瀕死小豬遭棄養　病癒後美哭所有..

「墨水不夠」只塗滿幼幼一顆頭

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

屏東傳虐貓　綁車後拖行一路磨地

嗑光整袋「生麵」！萌兇手嘴邊2..

歐告屁股「卡1條綠綠der」網..

忘帶推車！嬤DIY金孫「移動式..

汪汪被退養招手說嗨：我又回來了

上千隻埃及聖䴉一夜之間被「殲滅..

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

夢裡被老狗飛撲！9年沒孕喜獲兒

最新影片

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我們回家

害羞汪領養13天被退回收容所 見熟人「招手說嗨」：我又回來了

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面