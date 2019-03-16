未來鏟屎官牽手「毛毛的」入睡　媽心灰意冷退出：我變局外人

▲這畫面讓人看了心都要融化。（圖／網友Sinto Clover授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

毛寶貝跟小小孩的互動怎麼看都不膩！柴犬「ponyo」每晚都會霸佔家人的床位，跟小主人一起牽手入睡，即使睡著後依舊緊握對方的雙手，如果被抱下床還會自己再跳上來，再加上弟弟也會在旁聲援抗議，說什麼都不能拆散彼此。馬麻笑說，「到底誰是親生母親啊？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲弟弟：最喜歡ponyo啦！

馬麻說，「晚上睡覺時發現位置被占，想著老公今晚又要睡地板，但心是很溫暖和感動。」照片中可以看到，弟弟和「最佳保母」一起牽手入睡，有時又溫柔輕撫汪汪臉頰，不僅如此兩人還在家人面前又是抱、又是親，讓「親媽」只好心灰意冷地退出這溫馨世界，彷彿成了局外人。

▲柴：嘿嘿～又被我搶先一步。

寶寶出生時ponyo經常守護在身邊，時間一久彼此也慢慢培養出濃厚感情。現在不管在家或是去外面，弟弟都指定要有汪汪陪，包括陪吃、陪睡、陪坐、陪玩，有時狗狗被煩到無奈時就會在旁嘆氣，不過這都不影響他們之間的感情，還是每天在家放閃。

▲白柴Cookie也是馬麻的最佳小幫手。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」不少網友被這畫面給融化，紛紛在底下留言，「這畫面太療癒」、「即使睡著了，還是要牽手」、「好美的畫面」、「真是個溫柔的柴寶」、「毛小孩和小小孩再一起最可愛」、「每次看到狗狗和小孩的互動都受不了」、「敲可愛！」、「哥倆好一對寶！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲弟弟會走路後吵著要幫忙牽繩遛狗。

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