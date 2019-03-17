散步覺得有人在偷看！他一回頭驚見...施工擋板浮現「清晰黑臉」

▲一直覺得有雙眼睛在偷看，沒想一轉頭就看到了「牠」......。（圖／飼主鍾金城提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

有聽過偷窺狂還沒聽過偷窺汪的。新竹的飼主鍾金城日前晚上帶著哈士奇愛犬到外頭散步，走到一半時突然感覺周遭有雙眼睛在盯著他看，當他轉過頭巡視周圍時，突然看到一旁的施工擋板上，居然冒出一張黑色的臉。有網友看完鍾金城的影片後留言笑說，「這太毛了！嚇死我了！」

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飼主鍾金城日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段僅僅4秒的影片並說道，「散步路線上有小黑在偷看我啊～」畫面中可以看到，一大塊的綠色施工擋板上，居然冒出一顆超級立體的大黑點，不過這並不是什麼靈異現象，而且還每天都會發生，因為這顆「大黑點」就是住在附近的黑狗兄啦！

▲小黑住在施工擋板的另一頭。（圖／飼主鍾金城提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



其實當天晚上的情況，是鍾金城帶著愛犬到家附近散步，結果小黑一看到有同類，便立刻興奮地想要衝出來追，但無奈有施工擋板擋住，於是牠就像影片中那樣，竄出半顆頭在外面。鍾金城表示，「小黑是我家外面工程行養得狗狗，牠沒有被綁起來，偶爾會跳出來到處亂跑。只要小黑看到我家哈士奇，影片中的情形每天都會上演，而且經過門口的時候，有70%的機率會鑽出頭來。」

▲▼鍾金城家中飼養的哈士奇表情很多。（圖／飼主鍾金城提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段逗趣又可愛的影片貼出不到一日，就湧入900多名網友按讚，許多人看完都在底下紛紛打趣地表示，「 哈哈偷窺狂」、「狗狗好像在說：不准偷大便，這裡我管的......」、「晚上看到會嚇死」、「牠應該也很想散步吧？」、「太可愛了真的！我的天啊」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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