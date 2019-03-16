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沒錢撐愛心…她養11隻狗只餵白麵包　放不下卻也照顧不了

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（圖／翻攝自Facebook／Tautmilės Prieglaudėlė）

▲這間屋子裡都是老婦人過世的丈夫留下來的狗狗，她放不下卻也照顧不了。（圖／翻攝自Facebook／Tautmilės Prieglaudėlė）

寵物小組／綜合報導

網路上充滿著虐待動物的可怕故事，毫無疑問，任何虐待的行為都不可以被容忍，我們應該保護那些無法保護自己的生命。不幸的是，有些人試圖幫助動物，但卻無法提供動物基本的需求，只有善良或熱血是不夠的，善意因此變成虐待。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

位於立陶宛的一家動物收容所接到消息，一位老婦人在自己的房子裡養了狗，卻沒有好好照顧，呈現皮包骨狀態，鄰居看不下去因此通報收容所前來協助，當志工來到這間房子裡時，一開門簡直暈倒。

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（圖／翻攝自Facebook／Tautmilės Prieglaudėlė）

▲狗狗一吃到正常的食物，呈現狼吞虎嚥狀態。

裡面不是只有2、3隻狗而已，而是11隻！全部都只吃白麵包，這位老婦人坦承，這些狗是她丈夫生前養的，但她丈夫死後，她買不起任何營養的東西，卻又不忍心把狗送走，才會變成這個失去控制的局面。

老婦人和她的狗住在郊區一間沒有暖氣的房子裡，事實上她在市中心另外有一間房子，只是因為她放不下那些狗而無法搬到市區。為了處理這個棘手的情況，收容所決定帶走所有狗狗，幾個禮拜之後，牠們全數獲得認養，「虐狗事件」落幕，老婦人不必再對過世的丈夫抱持歉疚感了。

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（圖／翻攝自Facebook／Tautmilės Prieglaudėlė）

（圖／翻攝自Facebook／Tautmilės Prieglaudėlė）

▲曾經因女主人的愛心而受苦的汪，現在都找到新家了。

關鍵字： 立陶宛認養救援收容所流浪狗

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萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

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