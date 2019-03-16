「一天一雞腿媽媽忘記我」！　影片笑翻6千網友：吃貨的天性

▲哈士奇媽媽不允許任何人靠近牠的寶寶。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）

寵物小組／綜合報導

只能說...這一隻月月非常純！網路上最近流傳一段逗趣的影片，內容是有名飼主這天想將哈士奇寶寶抱去一旁上廁所，不過疼愛孩子的汪媽媽卻說什麼都不放狗；此時，他們拿出一隻雞腿靠近，結果汪媽媽一看到食物立刻大口大口地吃，而飼主們也在過程中悄悄地將寶寶們抱走了。

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周姓網友日前在臉書公開社團PO出這段視頻並註解，「別讓二哈帶孩子。」畫面中，哈士奇媽媽一看到旁人想伸手靠近，立刻用前肢朝著對方的手用力揮下，不過當牠看到雞腿時，突然整個都變不同了！只見牠開心吃著美食，一口又一口的享用，看起來像是許久沒吃到雞腿了。

▲不過牠卻為了一隻雞腿就把孩子給賣了！（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）



▲吃完雞腿後還在回味。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）



在哈士奇媽媽品嘗美食的過程中，飼主也悄悄地將寶寶抱走，抱走了一隻後，又抱走另一隻，不到5秒的時間就帶走了2隻汪寶寶。等到哈士奇媽媽吃完後，才驚覺寶寶怎麼不見了，左看右看就是找不著，最後一臉怒氣的看著鏡頭，逗趣的模樣像是在說，「我被陰了！」

這段影片貼出不到一周的時間，就累積將近7千多個按讚數、900次分享，數百人看完都在底下紛紛留言笑說，「看到雞腿就什麼都忘了」、「雞腿換2隻小孩」、「只有我一直在看哈士奇的名字嗎.....」、「哈哈為了吃不要寶貝了！」、「哈士奇真的好可愛哦」、「有雞腿吃，兩隻狗寶貝都被抱走了耶！」、「果然是吃貨的天性」。

▲汪：我的孩子呢～～～（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）



為了美食而棄子的案例不只發生在狗狗身上，日前有網友在《爆笑公社》分享一段可愛的影片，畫面中有一隻貓熊媽媽正緊緊抱著小貓熊，一旁的飼育員為了將小貓熊暫時取走做檢測，便從柵欄間隙遞給貓熊媽媽一顆蘋果。沒想到「吃貨」媽媽一看到眼前的蘋果，竟然馬上就鬆開懷裡的寶寶，「津津有味」的大啖手中美食，完全不顧被飼育員取走的寶寶。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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