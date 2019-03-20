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拒當靠爸族！俏麗金妞客串實況主5分鐘　粉絲「斗內」4200顆星星

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金毛當實況主5分鐘，賺4200顆星。（圖／Facebook／黃金Audi 一桶金提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一歲大的金小妞拒當啃老族，當起遊戲實況主。（圖／Facebook／黃金Audi 一桶金提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

日前有名人氣實況主年僅22歲就買下了人生第一間房，還在直播中曝光自己新家的模樣，讓網友看了驚呼「實況主到底賺多少」！住在淡水有隻一歲的黃金獵犬奧迪(Audi）拒絕當啃老族，上周四趁著爸爸開游戲實況時，藉機篡位坐到椅子上當電競實況主，短短5分鐘的時間，就有多名粉絲斗內了4200顆星星。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書寵物粉專「黃金Audi 一桶金」15日PO出4張有趣的照片並打趣註解，「想篡位實況主的奧迪！讓本姑娘先來研究研究這遊戲怎麼玩。」畫面中，金小妞奧迪和遊戲實況主爸爸Wiz一起坐在電腦前，只見牠頭上戴著電競耳機（沒聲音）、雙手放在鍵盤上，目光緊盯螢幕的模樣看起來超有架式，就彷彿是一名實況主。

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金毛當實況主5分鐘，賺4200顆星。（圖／Facebook／黃金Audi 一桶金提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看看這個架式。（圖／Facebook／黃金Audi 一桶金提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

金毛當實況主5分鐘，賺4200顆星。（圖／Facebook／黃金Audi 一桶金提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲個性溫和的奧迪是位漂亮的小女生，從沒發過脾氣。（圖／Facebook／黃金Audi 一桶金提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬麻笑說，「奧迪爸是FB遊戲直播主，晚上都會開實況。照片中奧迪坐的位子是我的位子，牠常常會跑過來頂開我的手，然後自己前腳站在桌上看我的螢幕，那天我就是一直被干擾沒有辦法用電腦，就想說好吧！那就換你來～結果給牠坐到椅子上後，牠還真的煞有其事的在看螢幕，只差鍵盤滑鼠不符合狗掌工學，牠無法按！不然看牠的臉好像看得懂一樣。」

到了隔天晚上爸爸Wiz要開直播時，奧迪又再度跑到了電腦室似乎也想參予，於是Wiz就將毛寶貝獨自抱到椅子上，坐在螢幕前開直播，沒想到才5分鐘的時間，竟有多名觀眾斗內了4200顆星賞。馬麻表示，「星星就如同其他直播平台的「禮物」功能，觀眾可以送禮物支持直播主，但當然不是4200個星星就是台幣4200啦！沒有這麼多哈～」

金毛當實況主5分鐘，賺4200顆星。（圖／Facebook／鬼才-Wiz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲5分鐘過後，奧迪要被爸爸抱下來，但牠的表情似乎還想和粉絲互動。（圖／Facebook／鬼才-Wiz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

金毛當實況主5分鐘，賺4200顆星。（圖／Facebook／鬼才-Wiz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看到壽星爸爸被砸派，奧迪在一旁笑得超開心。（圖／Facebook／鬼才-Wiz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這組照片和實況直播的畫面都有分享在臉書粉專「黃金Audi 一桶金」和「鬼才-Wiz」，粉絲們看完都紛紛留言笑說，「架勢幾霸昏」、「奧迪的頭都頂到天花板了」、「Audi變成實況主也蠻可愛的啊！」、「奧迪的臉太嚴肅了」、「自己的罐罐自己賺」、「很配合...有前途」、「奧迪，妳會傳授升級方式給我們知道嘛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

＊斗內出自英文Donate（贊助、捐獻），在直播時，如果斗內給直播主，那斗內的人留言就會被凸顯在最明顯的地方。

 帥爸連線開實況，金妞狂刷存在感。（圖／黃金Audi一桶金、鬼才-Wiz粉絲專頁授權提供。）

▲奧迪從小時候就超愛撒嬌。（圖／Facebook／黃金Audi 一桶金提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

相關圖文報導：

要抱抱啦～帥爸連線開實況　金小妞討抱「狂刷存在感」

奧迪當實況主的直播（前5分鐘）

乾爹乾媽求保護

壓力測試五V五上線 請上天助我神力... #電競耳機我決定送給星賞前五名觀眾抽一位 #三月二十五號前送星星進前五名都有機會

鬼才-Wiz 發佈於 2019年3月14日 星期四

關鍵字： 黃金獵犬金毛狗狗斗內實況主

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