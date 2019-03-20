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沒有「ㄊㄚ」睡不著...癡心牧羊犬等到12點　聽開門聲激動破音

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古代牧羊等到12點，聽開門聲狂奔。（圖／Facebook古代牧羊犬 - Kiwi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪女兒在半夜聽到爸爸的開門聲，激動地狂奔。（圖／Facebook古代牧羊犬 - Kiwi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

我們有時會因為沒有安全感而睡不著，當然毛小孩也不例外。住在桃園的古代牧羊犬Kiwi從小就非常黏爸拔，不管爸拔走到哪裡，牠就是喜歡緊跟在一旁，但這天爸拔因為加班，到了半夜12點才回到家，當Kiwi一聽到開門聲，立刻奔到門口，甚至還激動地叫到破音呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書寵物粉專「古代牧羊犬 - Kiwi」2周前PO出一段影片並註解，「把拔加班到12點，女鵝第一個不同意！」畫面中可以看到，Kiwi趴在地板上一動也不動，明明到了平常該睡覺的時間，卻還是睡不著；只見牠一聽到門口有動靜，趕緊爬起來朝著門口的方向狂奔。

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古代牧羊等到12點，聽開門聲狂奔。（圖／Facebook古代牧羊犬 - Kiwi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kiwi平常在家都很活潑，甚至會欺負爸媽，但是到了戶外就變成一條蟲。（圖／Facebook古代牧羊犬 - Kiwi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

古代牧羊等到12點，聽開門聲狂奔。（圖／Facebook古代牧羊犬 - Kiwi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：我的爸爸怎麼還沒回家呢？（圖／Facebook古代牧羊犬 - Kiwi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在跑步的過程中，Kiwi不僅跑到腳有些打滑，甚至還激動地吼到破音，由此可見牠真的很愛爸拔。馬麻表示，「當時我們一起等加班的爸爸等到很厭世，當牠一聽到爸爸回家的聲音，立刻跳起來碎碎念哈哈！」這段影片日前也分享到臉書寵物社團，引發網友熱議。

古代牧羊等到12點，聽開門聲狂奔。（圖／Facebook古代牧羊犬 - Kiwi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲市長好！！！（圖／Facebook古代牧羊犬 - Kiwi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年2歲大的Kiwi個性溫和又內向，平常在家都很活潑，甚至會欺負爸媽，但是到了戶外就變成一條蟲，而且超級偏心愛爸爸。馬麻無奈的說，「像影片的這種隆重的歡迎只有爸爸才有，還有牠半夜都會爬上床來狗壓床，每次壓的都是我......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

把拔加班到12點，女鵝第一個不同意！#女鵝奴

古代牧羊犬 - Kiwi 發佈於 2019年3月7日 星期四

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關鍵字： 古代牧羊犬狗狗安全感癡等

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