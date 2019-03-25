性感美喵「必殺3姿勢」撩奴才　5千人笑翻：後面的快掛了！

▲奴才因為忙於工作而暫時忽略了愛貓。（圖／翻攝自抖音APP用戶「魚湯湯」）

寵物小組／綜合報導

喵星人都主動了，奴才你還在等什麼呢？抖音APP用戶「魚湯湯」有段影片最近在網路上引發網友熱議，內容是有隻外型美麗的貓主子這天看到奴才因為在忙，而都沒有來摸摸，於是牠決定親自出馬狂刷存在感，趴在奴才的筆記型電腦上，不停做出撩人的動作，模樣性感又不失霸氣！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳姓網友日前在臉書寵物社團「貓咪也瘋狂俱樂部」轉貼這段視頻，並以貓咪的口吻說道，「欸！你看我這樣性感嗎～」透過畫面中可以看到，全身白絨絨的貓咪二話不說，直接倒在奴才的筆電上，倒下的時候四肢和尾巴都相當有戲。

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▲喵：美人魚喜歡嗎～（圖／翻攝自抖音APP用戶「魚湯湯」）



接著貓咪看奴才沒反應，又撐起上半身擺出美人魚的姿勢，淚眼汪汪的雙眼直直盯著前方，一臉無辜的表情彷彿在說，「我不是故意的。」最後牠使出大絕招，將臉側轉45度，一手摸著自己的屁屁，看起來性感又撩人，不過和在錄影的奴才比起來，後方的螢幕似乎反應還比較大。

影片貼出不到一周，就突破5千個按讚數、分享，上百人看完紛紛表示，「妖嬌、美麗、性感、撩人聚一身的貓咪」、「真的好美」、「性感的小野貓」、「哈哈哈這配樂也太不搭了」、「有種妳再跳浪點」、「好騷～我許翻」、「喵：看我就好」、「會不會可愛了呀～也太性感了」、「可以出寫真了」、「這麼會撩，我都被撩動」。

▲美喵的一舉一動看起來相當專業。（圖／翻攝自抖音APP用戶「魚湯湯」）



甚至有不少人將注意力放在後方螢幕上，打趣地笑說，「電腦在發出求救訊號了」、「螢幕一直在跳動」、「只注意到後面的螢幕在掙扎！」、「後面的電腦被萌到不要不要的」、「電腦快掛了」、「後面的螢幕好嗨」、「結果奴才沒被撩，反而是後面的受不了哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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