領養汪吃飯總是剩一半　主人追查才知悲傷原因努力寵牠

▲奧塔現在被新主人寵到不行。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

當你看到這隻總是笑臉迎人的狗狗，你可能很難猜到在那燦爛笑容後面，曾忍受過什麼痛苦和悲傷，去年年初，喬伊絲(Joice Lamas)和先生從一個救援組織收養了奧塔(Otávio)，當時牠除了有點怯生生之外，沒有什麼特別不一樣的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

不過過了一陣子，喬伊絲發現奧塔不只是害怕人類而已，當他們對牠伸出手，奧塔會本能的退縮，最奇怪的是，通常狗兒都是貪吃的，但奧塔吃飯時總是剛好剩下一半，這令他們非常好奇，牠過去到底經歷了什麼。

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▲不知道為什麼，奧塔的飯總是只吃一半。



於是喬伊絲向原本認養奧塔的機構探問，才知道牠來自一個嚴重虐待牠的家庭，牠長期遭到忽視，總是吃了這頓，不知道下一頓在哪裡，所以牠下意識會把飼料剩一半，就是為了儲存糧食。

得知奧塔的悲慘過去，喬伊絲和先生都非常難過，他們只好不停地告訴牠「你可以吃完，一點都沒關係。」喬伊斯說，現在奧塔終於從過往的陰影走出來，雖然受虐的狗狗要花很多時間才能重新相信人類，但是一旦牠們交出真心，那比其他的毛小孩更令人暖心。

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▲喬伊絲用滿滿的愛照顧奧塔。