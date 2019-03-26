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蘿莉喵雙腿懸空「美尻魔性晃」　千人暴動：真想推一把

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蘿莉喵「美尻魔性晃」，千人暴動！（圖／翻攝自抖音APP用戶「M17788166775」）

▲可愛的蘿莉貓不小心摔下床，還好前肢有緊緊抓著。（圖／翻攝自抖音APP用戶「M17788166775」）

寵物小組／綜合報導

是什麼樣的背影讓網友紛紛大喊「我可以」？一名陳姓網友日前在臉書貓咪社團轉貼一段影片並說道，「真想推牠一把。」有隻可愛的小喵不小心從床上落下，還好前肢有緊緊抓住床板，以致於沒摔到地面，影片中牠雙腳懸在空中，屁屁左右擺動的模樣，讓網友看了全被電暈。

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抖音APP用戶「M17788166775」經常在社群網站分享愛喵的生活日常，有上萬名粉絲追蹤，最近飼主PO出一段視頻，畫面中的小貓因失足不慎摔落，幸好前肢有抓住床板；只見牠後腿懸空，但仍拼命地想往上爬，於是屁股便自然地在空中左右晃動，誘人的「絕世美尻」讓網友們看了全暴動！

蘿莉喵「美尻魔性晃」，千人暴動！（圖／翻攝自抖音APP用戶「M17788166775」）

▲汪：誰來扶我一把阿～（圖／翻攝自抖音APP用戶「M17788166775」）

影片分享不到一個禮拜，就累積2千多個按讚數，130名網友看完都在底下留言笑說，「真想推牠一把」、「好可愛的屁股，想捏～」、「這也太萌了吧」、「短腿有夠可愛」、「是在訓練上下盤核心肌群嗎XDD」、「人家是在練臂力啦」、「這個晃動的屁屁太療癒」、「好奇最後有沒有爬上去」。

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