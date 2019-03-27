她把愛犬變身北極熊PO網炫耀　網肉搜之前造型痛批：根本假愛狗

▲天才寵物造型師把自己的狗改造成北極熊。（圖／翻攝自Facebook／K-9 Design）

寵物小組／綜合報導

許多人喜歡把狗狗打扮成不同的造型，有時候更換配件還不夠看，甚至還要剪毛做造型，而這位主人本身就是寵物美容師，更是比一般飼主更為手巧，把自己養的狗狗打扮成北極熊、孔雀甚至恐龍。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

住在美國密蘇里州的瑞秋（Rachelle Lynn McGinnis）開了一家寵物美容店，她的狗狗名叫碧啾（Bijou），自然成了她手下最適合的模特兒，碧啾最新的造型是北極熊，只見牠渾身白毛被燙捲，耳朵的造型也被設計過，就像一隻真正的北極熊一樣，在網路上爆紅。

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▲根本就是北極熊本人！



瑞秋表示，自己為了讓碧啾的造型更接近北極熊，特意讓牠留了一年的毛髮，才進行這次的變身。下一次想再改扮成羊，因為和北極熊造型很接近，可以在短期之內進行。

不過這次的爆紅也讓碧啾之前的其他造型被網友翻出，網友發現牠先前也曾被打扮成孔雀、綠恐龍，使用不自然的化學染料，痛批瑞秋「根本是假愛狗真虐狗」「牠可能根本不喜歡這樣。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲瑞秋說，做過最難的造型是變成一隻馬，馬鬃、馬鞍都是用碧啾原本的毛髮造型而成。