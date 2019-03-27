灰貴賓躺大腿瞇眼燦笑　千網直視20秒驚：牠不是在笑..

▲看似在瞇眼甜笑的貴賓ㄨㄨ，其實並非在笑喔！（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

有時看到的，未必是事實的全部。新北市有隻可愛的灰貴賓ㄨㄨ（嗚嗚）這天中午吃飽飯後，躺在主人的大腿上塞奶，想試看看能不能靠撒嬌來騙食物吃，於是牠眼睛變成瞇瞇眼，吐出舌頭開心地燦笑，飼主Shin將影片錄下分享到臉書，卻有不少網友驚訝的表示，「牠不是在笑！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書寵物粉專「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」上週PO出這段20秒的視頻並註解，「怎麼可以睡成這樣！」畫面中可以看到，灰貴賓ㄨㄨ吐出舌頭滿臉笑容的趴在主人腿上，一動也不動，因為牠其實已經睡著了；只見牠睡覺的模樣居然不像大部分狗狗會四腳朝天或是很猙獰，而是一臉超幸福的入睡。

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▲ㄨㄨ貪吃又愛撒嬌。（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還有愛睡覺XDD（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主Shin笑說，「那天是中午吃飯時間，牠原本是一直坐旁等待，看我會不會給牠東西吃，等不到吃的就趴著睡覺，是坐旁邊的哥哥發現ㄨㄨ睡樣的臉太好笑了，拍了照片給我，我才拍照錄影的。」後來10幾分鐘後，ㄨㄨ感覺到主人起身，於是也醒了過來，起床後彷彿是美夢被打斷一樣，一臉的茫然錯愕。

今年8歲的ㄨㄨ是位帥氣的小男生，個性古靈精怪的牠不喜歡其他貓狗，只要看到就會很火大一直吠叫，是整棟社區裡出了名最小隻但是最兇的狗。飼主Shin表示，「但ㄨㄨ又非常親人，每次去樓下7-11，都任人抱來抱去，也算是反差蠻大就是了，牠平常在家就像影片那樣很喜歡窩在人身上睡覺。」

▲▼看似天真無邪的ㄨㄨ，是社區裡出了名最小隻但是最兇的狗。（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段影片日前也有分享在寵物社團裡，不到一週就累積上千個按讚數，許多人看完都紛紛笑說，「好可愛的午安」、「怎麼那麼療癒」、「看別人家的都這麼可愛，怎麼家裡這隻就醜醜的」、「睡得香甜又幸福」、「連睡覺都會笑萌翻了可愛到不要不要的」、「做了什麼美夢？」、「原來不是在笑而是在睡覺阿！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

媽媽表示：怎麼可以睡成這樣！ 由 Grey Poodle WooWooㄨㄨ發佈於 2019年3月20日 星期三

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