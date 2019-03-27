ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

灰貴賓躺大腿瞇眼燦笑　千網直視20秒驚：牠不是在笑！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

貴賓躺大腿甜笑。（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看似在瞇眼甜笑的貴賓ㄨㄨ，其實並非在笑喔！（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

有時看到的，未必是事實的全部。新北市有隻可愛的灰貴賓ㄨㄨ（嗚嗚）這天中午吃飽飯後，躺在主人的大腿上塞奶，想試看看能不能靠撒嬌來騙食物吃，於是牠眼睛變成瞇瞇眼，吐出舌頭開心地燦笑，飼主Shin將影片錄下分享到臉書，卻有不少網友驚訝的表示，「牠不是在笑！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書寵物粉專「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」上週PO出這段20秒的視頻並註解，「怎麼可以睡成這樣！」畫面中可以看到，灰貴賓ㄨㄨ吐出舌頭滿臉笑容的趴在主人腿上，一動也不動，因為牠其實已經睡著了；只見牠睡覺的模樣居然不像大部分狗狗會四腳朝天或是很猙獰，而是一臉超幸福的入睡。

請繼續往下閱讀...

貴賓躺大腿甜笑。（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ㄨㄨ貪吃又愛撒嬌。（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貴賓躺大腿甜笑。（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還有愛睡覺XDD（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主Shin笑說，「那天是中午吃飯時間，牠原本是一直坐旁等待，看我會不會給牠東西吃，等不到吃的就趴著睡覺，是坐旁邊的哥哥發現ㄨㄨ睡樣的臉太好笑了，拍了照片給我，我才拍照錄影的。」後來10幾分鐘後，ㄨㄨ感覺到主人起身，於是也醒了過來，起床後彷彿是美夢被打斷一樣，一臉的茫然錯愕。

今年8歲的ㄨㄨ是位帥氣的小男生，個性古靈精怪的牠不喜歡其他貓狗，只要看到就會很火大一直吠叫，是整棟社區裡出了名最小隻但是最兇的狗。飼主Shin表示，「但ㄨㄨ又非常親人，每次去樓下7-11，都任人抱來抱去，也算是反差蠻大就是了，牠平常在家就像影片那樣很喜歡窩在人身上睡覺。」

貴賓躺大腿甜笑。（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼看似天真無邪的ㄨㄨ，是社區裡出了名最小隻但是最兇的狗。（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貴賓躺大腿甜笑。（圖／Facebook「Grey Poodle WooWooㄨㄨ」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段影片日前也有分享在寵物社團裡，不到一週就累積上千個按讚數，許多人看完都紛紛笑說，「好可愛的午安」、「怎麼那麼療癒」、「看別人家的都這麼可愛，怎麼家裡這隻就醜醜的」、「睡得香甜又幸福」、「連睡覺都會笑萌翻了可愛到不要不要的」、「做了什麼美夢？」、「原來不是在笑而是在睡覺阿！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

媽媽表示：怎麼可以睡成這樣！

Grey Poodle WooWooㄨㄨ發佈於 2019年3月20日 星期三

更多精采影音：

關鍵字： 灰貴賓貴賓甜笑瞇眼

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

浪喵霸佔引擎蓋「等撿屍」 車主偷拍萌樣反被上下打量

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒..

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

《倉鼠人》帶鼠鳥去海邊旅行！聽說鼠會打洞？

請體諒牠！失聰狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki曾在..

寵物訓練師-如何讓貓咪乖乖的清耳朵？

壽山動物園白老虎「皮包骨」　 園方：吃不胖、角度問..

慢動作播放！3柯基Q彈肥屁「同步擺動」　網暴動：想..

無尾熊卡車輪「奔馳16公里」　救出來的時候全身是焦..

灰貴賓躺大腿瞇眼燦笑　千網直視20秒驚：牠不是在笑..

房東不准養狗！她只好偷玩隔壁汪...鄰居發現後做出..

以為是柴犬！　牠一轉身...26萬網友驚呼：好像有..

4柴同姿勢合照！牠卻偷伸「心機網美腳」搏版面.....

乖乖排隊等供品！　聖殿90隻「許願沼澤鱷」圓滾滾像..

毛爸毛媽相見歡～好朋友野餐日，免費寵物健檢等你來！

黃師傅見它猛揮「近視詠春」　4千人笑翻：這也不容易..

她把愛犬變身北極熊PO網炫耀　網肉搜之前造型痛批：..

英派提案初選延到七月？陳明文錯愕：沒聽說 支持5人..

陳芳語前進北一女當講師！　一唱《愛你》全場女孩叫翻

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽騎電動車丟棄女兒　面無..

最美魚販阿澎爆「花場坐檯」！　陪客7天賺20萬…敢..

慢動作播放！3柯基Q彈肥屁「同步擺動」　網暴動：想..

撒旦直播！ 臉書預告「把心交給惡魔」　 台鐵列車狂..

影／校方拿畢業證書強迫跪拜　網友怒控：都21世紀..

孫芸芸露腳趾不害羞　足部做好保濕秀香奈兒涼鞋

非我族類其心必異？《第九禁區》：真正的歧視早已深植..

5歲癌童想當蝙蝠俠　萬人串通「舊金山變高譚市」　如..

寵物動物熱門新聞

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

二哈轟炸閨房　男主崩潰魔性大笑

牧羊犬趴圍牆嚇壞路人　飼主曝洋..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

狗孫沒來！阿公一早來接還煮早餐

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

幫你開罐罐！店員抱膝蹲地陪牠吃

溪邊釣到大魚！下秒巨鱷衝出水面..

她把愛犬變北極熊　遭網批：假愛..

柯基散步賣萌跌倒「短腿朝天」

貪玩金遭鎖門外　萌掌狂抓求開門

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

讀者迴響

熱門新聞

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

二哈轟炸閨房　男主崩潰魔性大笑

牧羊犬趴圍牆嚇壞路人　飼主曝洋..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

狗孫沒來！阿公一早來接還煮早餐

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

幫你開罐罐！店員抱膝蹲地陪牠吃

溪邊釣到大魚！下秒巨鱷衝出水面..

她把愛犬變北極熊　遭網批：假愛..

柯基散步賣萌跌倒「短腿朝天」

貪玩金遭鎖門外　萌掌狂抓求開門

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

鏟屎官架攝影機揭秘貓咪半夜活動

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面