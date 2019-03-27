鴨鴨被湖中「巨型黑洞」吞噬　目擊者驚訝：牠活下來了..

▲鴨子隨著水流掉進洞裡。（圖／翻攝自Facebook／Tori Junes Fowler）

寵物小組／綜合報導

位於美國北加州的湖泊伯耶薩湖（Berryessa）有個巨型大洞，像黑洞一般不斷吞噬湖水，日前一隻鴨子經過時，就這樣掉了進去。雖然從畫面中看不出鴨子的生死，但拍下這一幕的水利技師Rick Fowler表示，牠在另一端奇蹟似地存活了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，可以看到鴨子一路隨著水流漂向巨大的黑洞，接著毫不掙扎地掉進其中，一旁的目擊者見狀都發出了驚呼聲。由於影片僅短短14秒，沒人知道鴨子究竟有沒有活下來，不過一些目擊者堅稱，他們隨後就看到鴨子在另一端若無其事地游泳。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，野生動物專家認為，這隻鴨子的情況可能很不幸。水庫發言人Brionna Ruff表示，因為水流速度非常的快，鴨子掉進去後恐怕難以活下來；另一名主管Melissa Vignau則指出，水流速度應該會讓鴨子變成碎片。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

事實上，這個洞是當地知名的「光榮洞」(Glory Hole)，是用來調節湖泊水量特別設置的直井溢洪道，直徑達22公尺，目的是防止湖水溢過附近的大壩。伯耶薩湖位於加州納帕（Napa），距離舊金山約2個小時左右車程，因為1950年代興建的蒙地賽羅水壩(Monticello Dam)蓄水所形成，有調節水量、發電的功能，滿水位時面積達80平方公里。