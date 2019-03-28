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地球最長壽動物！這隻巨龜出生時燈泡還沒發明　遊客瘋登島朝聖

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（圖／翻攝自Facebook／Teeny Lucy）

▲這隻烏龜1853年出生時，中國是清朝道光皇帝在位。（圖／翻攝自Facebook／Teeny Lucy）

寵物小組／綜合報導

現代科技即使進步，人類仍無法克服生老病死，不管多麼有錢有權，都同樣要面對生命有限的課題，也因此這隻跨越三個世紀的超高齡烏龜就格外令人羨慕，牠出生在1832年，現在高齡187歲，是世界上最長壽的動物，住在一個小島上過著悠哉的生活。

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巨龜名叫強納森（Jonathan），牠現在住在大西洋英屬領地聖赫勒拿島，這裡是當初放逐拿破崙的地方，也是強納森的養老之處，牠在島上是歷屆統治拿督飼養的寶貝寵物，有專人負責照顧餵養牠，還有專用獸醫，這一切只因為牠是世界上最長壽的生物。

（圖／翻攝自Facebook／Teeny Lucy）

▲露西是負責照顧牠的飼育員。

1832年強納森出生時，電燈泡還沒發明，汽車要再過50年才會出現。負責照顧強納森的照護員露西說，強納森在島上享有宛如王室的地位，因為所有島上的人都認識牠，甚至島上使用的銀幣背後還有牠的肖像。許多人來到島上時，會特意和強納森拍照打卡。

1980年時，拿督為強納森找了一個伴，但就在牠倆龜鶼鰈情深了26年，大家才發現另一隻原以為是母的巨龜，事實上也是一隻雄龜，為篤信基督教的小島帶來一場小風波。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自維基百科）

▲強納森經歷過許多島上的歷史時刻，名人來到這裡時都會和牠合照。（圖／翻攝自維基百科）

關鍵字： 烏龜巨龜長壽

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