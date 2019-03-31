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苦命喵推推招式成「瘦身神器」　肚腩女主怒喊：使點勁！

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苦命貓「推推」幫女主瘦大肚腩！（圖／翻攝自抖音APP用戶「Yahoo0203」）

▲別人的貓咪在家被主人當成寶，而苦命的牠卻被當成「瘦身神器」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Yahoo0203」）

寵物小組／綜合報導

正所謂「養兵千日，用在一時」應該就是這個道理吧！抖音APP用戶「Yahoo0203」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻喵星人在家的生活跟大部分的貓不一樣，苦命的牠每天都要用獨門的推推招式，來幫有大肚腩的女主人消肚子，逗趣又可憐的模樣引發網友熱議。

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臉書粉專「萌星人入侵記」日前轉貼這段視頻，並以貓咪的口吻說道，「這就是我在家裡的地位。」畫面中，喵星人站在床上前肢貼緊主人的肚子，接著開始推推起來；只見牠將頭壓得超低，刻苦耐勞且不發一語的賣力按摩。可以清楚聽到女主人說，「以後減肥就靠你了，使點勁！」

苦命貓「推推」幫女主瘦大肚腩！（圖／翻攝自抖音APP用戶「Yahoo0203」）

▲喵：這樣的力道還可以嗎～（圖／翻攝自抖音APP用戶「Yahoo0203」）

這段影片貼出不到一周，就引發網友熱議，甚至被分享到各個寵物社團，目前已突破2千次的觀看次數，許多人看完都紛紛留言說，「養一隻來瘦肚子XDD」、「別人家的貓總是不會讓我失望」、「採奶的招式居然用到肚子上了」、「貓界阿信」、「這貓脾氣也太好了」、「如果我家這隻...肚皮早見血」。

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關鍵字： 貓咪喵星人推推抖音瘦身減肥

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