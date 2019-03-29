小女孩最好朋友是怪獸級巨兔「可可泡芙」　重達8公斤還在發育

▲怪獸級巨兔可可泡芙重達8公斤，也是梅西最好的朋友。（圖／翻攝自IG／big_cocoa_puff）

寵物小組／綜合報導

許多人小時候的夢想就是養動物，能有毛小孩陪伴著孩子長大，其實會是童年很珍貴的回憶，而這個小女孩就十分幸運，在她2歲生日時，媽媽買了一隻大陸巨兔給她當作生日禮物，從此結下不解之緣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

巨兔名叫「可可泡芙」（Cocoa Puff），原因是牠全身那毛茸茸的咖啡色毛皮，就像才剛出爐的可可口味泡芙一樣，小女孩梅西的媽媽琳賽說，他們當初沒料到可可泡芙竟然會長到那麼大，現在才一歲半的牠，身長已經達到一公尺，體重則是8公斤，而且還在成長！堪稱怪獸級巨兔。

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▲梅西和可可泡芙每天都黏在一起。



雖然照顧食量大、活動量也大的可可泡芙並不容易，但是自從梅西和可可泡芙相遇以來，他們就形影不離，甚至家庭旅遊也要帶著牠一起去，就像家裡的老么一樣，而牠和梅西互動的畫面，也在網路上爆紅，畢竟可愛的小女孩加上大到不成比例的兔子這組合，有誰不喜歡呢？

琳賽笑說，至今還常常有不解的網友私訊給她，驚嚇說「到底為什麼這種兔子可以長到那麼大！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）