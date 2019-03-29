雪納瑞「下巴不見」努力伸舌卻吃不到　徐文良心痛：糟蹋成這樣

▲沒有下巴的孩子，連最簡單的進食都有問題。（圖／徐文良（徐園長護生園）授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

養了毛小孩，牠就是我們的家人！長期救援流浪動物的徐文良日前接獲通報，有隻雪納瑞下巴不見、只能露出長長的舌頭，雜亂的毛髮還黏著排泄物，無法想像怎麼被人無端糟蹋成這樣。徐文良心痛地說，「孩子飢餓想吃食物，放在眼前卻吃不到，叫牠怎麼活下去？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲能想像這是同一隻狗狗嗎？

臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」日前Po出一段救援影片，畫面中可見，雪納瑞蜷縮在路旁，下顎不見的牠就算有人餵食也吃不到食物，毛髮整個打結在一塊，身上散發出惡臭排泄味，知道有人來救自己後，還發出悲鳴哀號聲，原本應該被人疼愛，卻慘遭這般對待，令人心疼不已。

▲浪汪口腔有些潰爛，需要住院治療。

由於寵物犬在外沒有謀生能力，加上這隻雪納瑞還沒有下巴，連最基本的喝水、進食都沒有辦法，要不是好心人通報救援，可憐的毛孩只能活活餓死在路旁。徐大哥說，「無法想像人心的殘忍，眼前這無辜小生命，被人利用糟蹋後就隨意丟棄，讓我心痛到紅了眼眶。」

▲原本雜亂不堪的毛髮，被志工剃掉後身體清爽許多。

狗狗被帶回園區後，志工先幫忙把毛髮剃掉，並送往醫院檢查，目前已完成清創，需要住院觀察治療。徐大哥提到，「相信大家看到這孩子，心裡第一個聯想到的就是我們善佑，沒有下巴的孩子，連吃進一顆飼料都是難事。真的很感恩我的弟弟和弟媳，花了好多的心思照顧善佑，在最重要的飲食上更是想盡辦法每一餐飼料泡軟捏成柱狀，親餵至少好幾個小時，照顧這樣的孩子不是一般人可以承擔，其中的辛苦難以體會。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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