汪瘦到凸出兩排骨…深怕餓肚15秒完食　主人辯：牠太胖了要減肥

▲狗狗被主人虐待，瘦到骨頭全部凸出來。（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

寵物小組／綜合報導

人類明明自詡為萬物之靈，但虐待動物事件層出不窮，一再證明並不是所有的人類都能好好善待動物。最近英國一對夫婦就因為虐狗，被判處3年不能飼養動物，並且罰款1萬5000元台幣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

皇家防止虐待動物協會（RSPCA）工作人員表示，當初他們接獲通報，到這對夫婦家裡檢查時，看到一隻名叫Sazzle的狗狗，牠是斯塔福郡獵犬混拉不拉多，卻瘦到宛如排骨、肋骨凸出。當工作人員給牠飼料時，牠狂吞猛嚥，只花了15秒就把整碗狗食吃光，像是好幾天沒吃飯，害怕下一餐還要等很久的樣子。

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▲主人竟然還說，狗狗太胖要減肥。



除了Sazzle之外，還有一隻生病了的狗狗也住在這個家裡。當這對夫妻被問到為什麼要讓狗餓肚子時，他們竟然大言不慚的回說，「因為牠們太肥了，要節食。」讓在場所有人都傻眼。調查員生氣地說，「牠們雖然沒被棄養，但根本沒有人善待牠們。」

現在主人已遭法院懲罰，不僅罰款1萬5000元台幣，接下來3年都不能飼養動物，而2隻狗狗已找到能暫時棲身的所在，不用再擔心受怕了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲另一隻狗也瘦到不成狗形。

▲幸好經過幾個禮拜的休養，狗狗現在已經恢復正常體重。