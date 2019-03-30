浪幼疑遭車撞「縮工地角落發抖哭泣」　徐文良心疼：我們回家

▲瘦小的幼幼孤獨地蜷縮在角落。（圖／臉書粉絲專頁「徐文良（徐園長護生園）」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

「外面流浪的孩子，真的很可憐。」知名救援人士徐文良日前接獲通報，有隻浪汪疑似被車撞到，蜷縮在工地角落，但他抵達現場時卻沒看到狗狗，仔細一瞧才發現身體瘦小的幼犬倒臥在牆角發抖哭泣，小小身軀承受許多大小傷痕，讓徐大哥心疼地說，「走，我們回家。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲熱心工人通報救援。

臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」日前Po出一段救援影片，畫面中可見，浪汪傷痕累累一臉無助地窩在角落，瘦小的身子如果沒有仔細搜索很難讓人發現，而且背部都是被車撞到的痕跡，聞起來還有濃濃油漬味。徐文良不禁聯想，「該不會是從車輪底下死裡逃生？」才出生不久的小生命就被迫面對險惡環境，令人心疼不已。

▲背部的傷痕散發出濃濃油漬味，研判被車撞到許多次。

順利救援後，徐大哥趕緊餵食罐頭給營養不良的毛孩，看著原本不曉得明天在哪的浪汪，他不捨說，「這年紀的孩子，不該是這樣，小可憐我們回家了，以後會有很多人疼你、照顧你、讓你吃飽飽、睡好好。」

▲徐文良心疼說，「這個年紀的孩子，身體不應該這麼瘦弱嬌小。」

徐大哥也呼籲大眾，「務必幫家裡的狗狗結紮，才是為毛孩子好，一個地方如果狗狗的數量沒有控制好，再怎麼救援也無法解決根本問題，我們都不希望發生這樣的事件，所以這幾年才會不斷透過TNVR把浪犬的數量減少，一區、一區節育控管，數量才不會再繼續增加，數量減少相對傷害和問題也會減少，。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲一臉無辜的模樣讓人心疼。

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