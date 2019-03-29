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柴耍賴不回家哀怨眼神施壓　媽苦笑：我走到肌腱發炎了

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▲柴犬耍賴不回家 。（圖／網友陳圓圓授權提供）

本汪沒說要回家啊！（圖／網友陳圓圓授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「馬麻～我還想去第三輪！」這天剛散步回來的柴犬「咪寶」因為想再出去玩，耍賴坐在機車上，說什麼都不肯離開，看到家人要幫自己擦腳就露出小尖牙，還用哀怨眼神施壓。馬麻苦笑說，「早晚各遛1個多小時，我都走到肌腱發炎了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬耍賴不回家 。（圖／網友陳圓圓授權提供）

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▲誰准你碰本汪的腳腳！

照片中可以看到，貪玩的咪寶還想出去玩耍，賴皮坐在機車踏板上，聽到要回家就變成「苦瓜臉」，連搬出零食誘惑都宣告失敗，等到擦腳時牠還不悅地汪汪叫抗議。由於咪寶不肯下來，家人只好抱牠進屋，但是回到家的咪寶卻生悶氣，不管家人怎樣呼喊都裝睡沒聽見，讓馬麻無奈表示，「早晚去散步，竟還嫌不夠？」

▲柴犬耍賴不回家 。（圖／網友陳圓圓授權提供）

咪寶：出去玩裝扮不能少！

咪寶哀怨的照片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」，吸引不少網友按讚留言，「 教練很嚴格應該覺得你今天運動還不夠」、「牠覺得不夠要第二輪」、「主子表示：才一個小時」、「那表情在說：還沒玩夠啊～～」、「再出去一次吧！」、「本汪沒說要回家阿！」、「我不依！」、「牠想去兜兜風啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴犬咪寶 。（圖／網友陳圓圓授權提供）

▲海邊配上燦笑的咪寶。

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關鍵字： 柴犬柴柴耍賴哀怨

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