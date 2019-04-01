台北動物園6歲白犀牛「犀奇」搬家壽山　要和31歲「寶寶」結婚啦！

▲6歲的「犀奇」到高雄壽山動物園了。（圖／台北市立動物園、壽山動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

「點名囉！1、2、3、4…咦？台北市立動物園的白犀牛怎麼少了一隻！？」原來，6歲的「犀奇」日前已搬到高雄壽山動物園定居，準備和31歲的雌性白犀牛「寶寶」配對。有趣的是，為了幫助犀奇逐步適應食物轉換，保育員也特地準備了超過50公斤的「乾草便當」讓牠帶到壽山。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲「犀奇」順利進入保定箱籠並吊掛上車。

▲「犀奇」於3月28日上午9點揮別牠出生成長的台北市立動物園。

6歲的雄性白犀牛「犀奇」於3月28日上午9點鐘，也揮別了牠出生成長的台北市立動物園，在獸醫師和保育員的陪伴下，經過約5個小時的車程，於2點多順利抵達高雄壽山動物園。台北市立動物園指出，「犀奇」離開箱籠進入新的環境時，顯得非常興奮，四處好奇地探索，約莫經過3個小時的適應後，才有心思享用大餐。

▲「犀奇」在獸醫師和保育員的陪伴下，在當天下午兩點多順利抵達高雄壽山動物園。

▲「犀奇」離開箱籠進入新的環境時，顯得非常興奮，四處好奇地探索。

值得一提的是，「犀奇」的大餐是台北市立動物園保育員特別準備的，內容全是牠平常吃慣的食物，包括噸重料、苜蓿草粒、麥片和50公斤的百幕達乾草。接下來的幾天，會混合高雄壽山的尼羅乾草一起提供，幫助「犀奇」逐步進行食物轉換。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲保育員為「犀奇」準備便當，便當的內容有噸重料、苜蓿草粒、麥片和50公斤的百幕達乾草。

「犀奇」是台北市立動物園經過多年努力，成功繁殖的白犀牛，牠的父母「犀旺（父）」和「犀春（母）」都來自六福村野生動物園（現已改名為六福村主題遊樂園）。台北市立動物園表示，此番讓「犀奇」借殖到壽山動物園，目的是希望牠能夠和31歲的雌性白犀牛「寶寶」成功配對，繼續為繁衍白犀牛族群而努力。

▲「犀奇」和媽媽「犀春」，當時「犀奇」的年齡約2歲又3個月大。

台北與壽山2所市立動物園多年來專業交流頻繁，不僅都是台灣動物園暨水族館協會的創始會員，過去雙方就曾交流大灰袋鼠、駱馬、伊蘭羚羊、北非髯羊、弓角羚羊、蒙古野馬、黑猩猩和臺灣黑熊等物種，更一起持續推動臺灣黑熊、石虎、穿山甲等本土物種的保育工作。

北高2市動物園於2017年2月17日共同簽署了保育合作備忘錄，希望透過跨機構合作，延續珍稀野生動物在台灣的保種族群，並維持其基因多樣性，增加既有動物活動空間與福祉。台北市立動物園已陸續借殖1對侏儒河馬、1對伊蘭羚羊，另贈送3隻北非髯羊給高雄壽山動物園。

▲「犀奇」和媽媽「犀春」學習打鬥的技巧。