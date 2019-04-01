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6歲小萌弟畫愛犬...　本尊見「抽象派畫像」驚恐看傻：這是我？

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弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗看到小主人的畫表情相當驚恐。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

「原來...我長這樣？」台南飼主戴婷婷日前帶著6歲的兒子回娘家玩，家中有一隻個性乖巧又會照顧人的米克斯汪淦淦。中午過後，弟弟安靜地在床上畫畫，完成後開心的告訴媽媽說「我畫了淦欸！」結果聽到小主人在呼叫的淦淦回過頭看到這副「抽象派畫像」時，表情超驚訝！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

戴婷婷31日在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一張照片並說道，「弟弟眼裡的淦淦。」後方還註解了，「是不是透露淦淦的性別了（大笑表情）」。畫面中，弟弟貼心的使用黑色彩色筆來畫出牠心目中的歐告淦淦，只見畫中的狗狗體型偏中等、立耳、黑嚕嚕的大眼，甚至連乳頭的部分都畫得維妙維肖。

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弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲今年8歲的淦淦依舊童顏。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛看電視的淦淦。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片中的弟弟手拿著淦淦的畫像，一臉得意的表情想趕快讓媽媽過目，但是他卻沒注意到身旁那位畫中的本尊一臉驚恐，彷彿不敢置信自己的模樣居然是長這樣。戴婷婷笑說，「因為弟弟叫我，然後淦欸聽到媽咪會很敏感，轉頭看弟弟叫我幹嘛，就看到這個臉了，趕快合照拍下來哈哈！當下我覺得畫得很不錯。」

戴婷婷家中也有飼養一隻米克斯黑輪，護主的牠就連小主人在上廁所也要堅持守著，而淦淦則是戴婷婷娘家養的。她表示，「淦欸今年8歲了，外表長得很萌，牠非常討厭小孩，出門散步看到小朋友都會兇，唯獨對弟弟很好，甚至還會幫忙照顧弟弟，從嬰兒時期顧到現在。」

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲討厭小孩的淦淦卻很會照顧小主人，從嬰兒時期顧到現在。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲淦淦很會顧家人。（圖／飼主戴婷婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

6歲弟弟畫得「抽象派畫像」分享在網路上後，吸引將近800名網友按讚支持，許多人看完都紛紛留言笑說，「後面的寶貝不相信自己長的和畫圖上一樣」「汪：我有長這樣？」「畫得很像啊❤弟弟很棒」「哈哈哈笑死」「後面的眼神超級無敵可愛」。

另外，對於有人認為狗狗的名字「淦淦」聽起來不好聽，戴婷婷大方地表示，「雖然發音很像髒話，但是我覺得很可愛，而且反而讓我兒子第一次知道這個發音，不是聽到髒話，而是他最喜歡的狗狗的名字。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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我要保護哥哥！「跟屁汪」守馬桶旁　眼神堅定：先別進來

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關鍵字： 畫像狗狗米克斯台南抽象畫淦淦

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