ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

好喜歡抱抱！白貓張嘴呼嚕「發動引擎」　轟轟聲萌翻網友

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

貓咪感到放鬆時會發出震動喉嚨的呼嚕聲，不過日本這隻白貓Kotaroko呼嚕時卻不像一般貓咪，而是是張著嘴巴，發出類似發動引擎的轟轟聲，讓網友們看了都忍不住驚呼「也太可愛了吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

日本Instagram帳號「cohty_neo」分享這段影片，只見Kotaroko像小寶寶一樣被主人抱在懷裡，開心又舒服地不斷呼嚕，圓圓大眼流露出幸福眼神。事實上，Kotaroko已經13歲了，這段影片是2016年上傳，近日又被IG專頁「catswiththeirmouthopen」分享，因此再度引起網友關注。

請繼續往下閱讀...

根據動物行為學家摩里斯(Desmond Morris) 在《Catwatching》（貓咪學問大）一書中解釋，「滿足並非貓咪呼嚕叫的唯一條件，有一個更精確的解釋符合所有狀況，呼嚕叫表示友善的社交情緒，而且帶有某種訊號。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

研究指出，貓咪發出呼嚕聲就像人類發笑一樣，可能有很多原因，不僅是因為心情高興。呼嚕聲可以追溯到幼貓時期，因為貓媽媽通常要照顧很多小貓，有時候沒辦法顧到所有孩子，所以健康且放鬆的小喵就會發出這個聲音，告訴貓媽媽「我很好」；此外，有時小貓肚子餓或撒嬌的時候，也會用比較高音或輕快的呼嚕聲表達。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 呼嚕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

薩摩耶戴頭套「喀！」門邊定格　主人乾等15秒走近一..

乖乖排隊等供品！　聖殿90隻「許願沼澤鱷」圓滾滾像..

「鱷魚」急救中！下秒竟發展成八點檔　網一看笑噴：汪..

「不投我的都是狗」台灣貓黨看板瘋傳　網友跪了：唯一..

影／超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「..

留點隱私好嗎？狗哥哥要洗澡　6貓全擠進浴室「監工」

4年前委屈留小三！　正宮撞見牠爬上床抱睡「眼神示威..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

林芝軒 軒爺-快買回去給女友吃！少女必吃的彩色蛋餅..

大排溝旁「1家5口」全被棄養！　3幼汪險溺... ..

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

「狗界女優」蜜大腿開開躺床上　誘惑回眸...網笑：..

彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛　飼主否..

熱水燙、菸蒂燒再用打火機烤！　柴柴被殘虐「背部有2..

走，上班囉！拉拉自己咬牽繩「燦笑對郎造」　媽哭：那..

我要吃這個！調皮男主掀「幻象雞腿」　牠哀怨臉眼神死

好喜歡抱抱！白貓張嘴呼嚕「發動引擎」　轟轟聲萌翻網..

回家「鬥魚小紅」玄關迎接　兇手喵叫炫耀：抓到獵物了

「4隻腳小蛇」萌翻日網　5萬人按讚喊：想和牠握手手..

記仇汪故意拉在門口！　開門媲美「巧克力抹吐司」爸氣..

貼心汪擠床上露「甜美微笑」　媽掀開被子見「有愛早餐..

生日趴玩太瘋！柯基「四腳朝天」躺著洗澡　媽傻：是在..

按摩女控訴被男客欺負　完事去結帳「下次記得指定我」

年輕刑警喜歡喝咖啡　局長不送「破案茶」改送「破案咖..

歐盟規定2022年「新車加裝限速裝置」！降低肇事率..

彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛　飼主否..

屏東男騎車沒戴安全帽被攔　急CALL懷孕未婚妻....

陳芳明推「英昌配」：蘇貞昌的氣魄在同婚議題已展現

中職／中信兄弟觀眾人數微成長　劉志威：戰績加彭政閔

郭雪芙女女戀對象曝光！　謝沛恩「剪掉長髮」變成帥T

Superdry、TOUGH巡迴送愛！4月起5場時..

愚人節最悲淒！　茄子蛋：女生說要在一起，至今還是沒..

寵物動物熱門新聞

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

讀者迴響

熱門新聞

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

最新影片

更多

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了...鼻涕不小心流出

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

林芝軒 軒爺-快買回去給女友吃！少女必吃的彩色蛋餅。自然食材好吃又好拍！小心頭 我桿蛋餅

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面