好喜歡抱抱！白貓張嘴呼嚕「發動引擎」　轟轟聲萌翻網友

在 Instagram 查看這則貼文 もう寝るというのにコーフンしずぎやで、こーてぃさんよう #ハゲゴロこーてぃ こちねお（@cohty_neo）分享的貼文 於 PDT 2016 年 9月 月 6 日 上午 9:00 張貼

寵物小組／綜合報導

貓咪感到放鬆時會發出震動喉嚨的呼嚕聲，不過日本這隻白貓Kotaroko呼嚕時卻不像一般貓咪，而是是張著嘴巴，發出類似發動引擎的轟轟聲，讓網友們看了都忍不住驚呼「也太可愛了吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

日本Instagram帳號「cohty_neo」分享這段影片，只見Kotaroko像小寶寶一樣被主人抱在懷裡，開心又舒服地不斷呼嚕，圓圓大眼流露出幸福眼神。事實上，Kotaroko已經13歲了，這段影片是2016年上傳，近日又被IG專頁「catswiththeirmouthopen」分享，因此再度引起網友關注。

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根據動物行為學家摩里斯(Desmond Morris) 在《Catwatching》（貓咪學問大）一書中解釋，「滿足並非貓咪呼嚕叫的唯一條件，有一個更精確的解釋符合所有狀況，呼嚕叫表示友善的社交情緒，而且帶有某種訊號。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

研究指出，貓咪發出呼嚕聲就像人類發笑一樣，可能有很多原因，不僅是因為心情高興。呼嚕聲可以追溯到幼貓時期，因為貓媽媽通常要照顧很多小貓，有時候沒辦法顧到所有孩子，所以健康且放鬆的小喵就會發出這個聲音，告訴貓媽媽「我很好」；此外，有時小貓肚子餓或撒嬌的時候，也會用比較高音或輕快的呼嚕聲表達。

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