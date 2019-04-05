ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

遛狗遇小萌妹驚慌高喊「我怕狗！」　正義媽5字神回4千人讚翻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

萌妹見狗驚慌高喊，媽5字神回！（圖／飼主江微微提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小女童從一旁突然衝出來，驚恐的說「我怕狗」，媽媽的教育被網友讚翻！（圖／飼主江微微提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

這樣的家長我給100分！飼主江微微日前帶著2隻愛犬在路上散步，在回家路上時，突然有位10幾歲的小女孩從一旁衝出，結果妹妹一看到狗狗，就彷彿是看到什麼恐怖的東西一樣，驚慌的跑開嘴上說著「我怕狗」，沒想到小女童的家長在一旁聽到後，對她說了一句話，讓江微微感到很窩心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主江微微在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一張照片並說道，「如果大家都能像這位媽媽，這世界多有愛。」畫面中的狗狗是隻可愛的米克斯中型犬，臉上有著特殊的賓士符號，看起來相當帥氣，而且從牠眼神可以看出來，牠可能有點膽小，很難想像這樣的狗狗在路上會嚇到別人。

請繼續往下閱讀...

萌妹見狗驚慌高喊，媽5字神回！（圖／飼主江微微提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女童的媽媽走來跟江微微道歉。（圖／飼主江微微提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主江微微表示，「我待在原地看著小女孩跑走的同時，她媽媽在旁邊，用斥責的語氣罵她女兒，『你嚇到狗了』，女孩回她媽媽說，『但我怕狗啊！』她媽媽說，『你也不可以這樣嚇狗。』話才說完便立馬跟我說，『不好意思』，我就看著媽媽微笑點個頭牽著狗回家了。」

這段小故事分享在網路上後，吸引將近4千名網友按讚、分享，許多人看完都讚賞這位極具正義感的媽媽，紛紛留言說，「這狗狗也太可愛了吧」、「尊重生命的教育」、「給媽媽一個讚！」、「媽媽是狗派的，很好的教育」、「超有智慧的媽媽」、「這媽媽觀念很正確」、「100分，這樣的媽媽也會教出有愛的孩子」。

萌妹見狗驚慌高喊，媽5字神回！（圖／飼主江微微提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友也大讚狗狗可愛又乖巧。（圖／飼主江微微提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，也有人分享類似的經驗說，「我女兒也有點怕太熱情的狗，我常跟她說，你這樣狗更怕妳」、「好幸福的經歷喔！我遇到的都是不理智的家長」、「我不管牽米克斯、米格魯還是抱吉娃娃，遇到的第一句都是被問“會不會咬人”」、「我也有碰過這樣的家長，真的很棒」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： ‎江微微狗狗米克斯教育正義媽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生..

萌喵玩123木頭人步伐輕巧 一腳躍上伸毛拳：抓到..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

主人準備午餐萌柴「躺著」監視　狂露謎之微笑：被本汪..

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

模擬無良飼主虐寵強灌萌兔酒 私刑「加倍奉還」 實..

遛狗遇小萌妹驚慌高喊「我怕狗！」　正義媽5字神回4..

這生物禿光認不出是啥…主人「不想花錢幫牠看病」　獲..

花園巧遇真實版「綠毛蟲」！鮮豔藍紋美爆　網笑：快拿..

天花板掉下「超黏人小黑炭」　6天後「站肩膀上」陪逛..

跟小鏟屎官搭特製「雲霄飛車」　喵皇張大嘴陪玩：衝Ｒ..

「死亡項鍊」盜獅子油、鬣狗腳調成藥水　21世紀巫術..

喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink..

有地震！法鬥咚咚咚隨飼主跑　嘴不忘叼心愛「花枝」一..

毛小孩是否擁有「好狗命」　命理大師大衛為你解答

影／小鼴鼠受驚嚇「狂鑽土堆」避難　森林火場最萌幸運..

謝金河看陸港媒整版高雄美食報導　可看出力挺韓國瑜的..

Nissan推Tiida 魔鏡號，不對是魔鏡特仕版..

「精緻生活」不用高收入　5個習慣，讓你內外都很有質..

鍾文榮／臺灣民眾不讀書成習慣？

網紅串連「超級零食」比拚！解嘴饞N種吃法～看完想怒..

台中森林系泰式小吃　綠咖哩雞肉飯搭配飲料200元有..

高雄一夜「狂吹」90分鐘抓3酒駕　醉男盧警：可以再..

胡智為開幕戰先發2局失1分　張育成保送跑回追平分逃..

母遺言「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年現身警局..

鮑爾飆7局無安打　開季連2場先發僅被敲1安史上第一..

寵物動物熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

智能冷暖窩「倒掛」　活活悶死愛..

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

歐告遭毒打頭骨碎裂「下身溢滿蛆..

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

屋頂掉下小黑炭　6天後站肩陪逛..

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

只靠桌腳卡住！輕功喵趴懸空紙板

175cm壯男被金金嚇哭縮窗台..

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

撞見真實版綠毛蟲　鮮豔藍紋美爆

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

只有牠開腿翻肚　虎斑睡姿沒變過

讀者迴響

熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

智能冷暖窩「倒掛」　活活悶死愛..

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

歐告遭毒打頭骨碎裂「下身溢滿蛆..

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

屋頂掉下小黑炭　6天後站肩陪逛..

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

只靠桌腳卡住！輕功喵趴懸空紙板

175cm壯男被金金嚇哭縮窗台..

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

撞見真實版綠毛蟲　鮮豔藍紋美爆

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

只有牠開腿翻肚　虎斑睡姿沒變過

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生的QQ

萌喵玩123木頭人步伐輕巧 一腳躍上伸毛拳：抓到奴才了♥

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面