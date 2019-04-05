遛狗遇小萌妹驚慌高喊「我怕狗！」　正義媽5字神回4千人讚翻

▲小女童從一旁突然衝出來，驚恐的說「我怕狗」，媽媽的教育被網友讚翻！（圖／飼主江微微提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

這樣的家長我給100分！飼主江微微日前帶著2隻愛犬在路上散步，在回家路上時，突然有位10幾歲的小女孩從一旁衝出，結果妹妹一看到狗狗，就彷彿是看到什麼恐怖的東西一樣，驚慌的跑開嘴上說著「我怕狗」，沒想到小女童的家長在一旁聽到後，對她說了一句話，讓江微微感到很窩心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主江微微在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一張照片並說道，「如果大家都能像這位媽媽，這世界多有愛。」畫面中的狗狗是隻可愛的米克斯中型犬，臉上有著特殊的賓士符號，看起來相當帥氣，而且從牠眼神可以看出來，牠可能有點膽小，很難想像這樣的狗狗在路上會嚇到別人。

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▲女童的媽媽走來跟江微微道歉。（圖／飼主江微微提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主江微微表示，「我待在原地看著小女孩跑走的同時，她媽媽在旁邊，用斥責的語氣罵她女兒，『你嚇到狗了』，女孩回她媽媽說，『但我怕狗啊！』她媽媽說，『你也不可以這樣嚇狗。』話才說完便立馬跟我說，『不好意思』，我就看著媽媽微笑點個頭牽著狗回家了。」

這段小故事分享在網路上後，吸引將近4千名網友按讚、分享，許多人看完都讚賞這位極具正義感的媽媽，紛紛留言說，「這狗狗也太可愛了吧」、「尊重生命的教育」、「給媽媽一個讚！」、「媽媽是狗派的，很好的教育」、「超有智慧的媽媽」、「這媽媽觀念很正確」、「100分，這樣的媽媽也會教出有愛的孩子」。

▲網友也大讚狗狗可愛又乖巧。（圖／飼主江微微提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，也有人分享類似的經驗說，「我女兒也有點怕太熱情的狗，我常跟她說，你這樣狗更怕妳」、「好幸福的經歷喔！我遇到的都是不理智的家長」、「我不管牽米克斯、米格魯還是抱吉娃娃，遇到的第一句都是被問“會不會咬人”」、「我也有碰過這樣的家長，真的很棒」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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