剪毛新造型撞臉《101忠狗》庫伊拉　正臉怒氣炸天...4千人笑翻！

▲貓咪做完美容回到家坐在沙發上發呆。（圖／翻攝自抖音APP用戶「161391543」）

寵物小組／綜合報導

這造型會不會太前衛了點？抖音APP用戶「161391543」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻貓咪這天剛從寵物美容店出來，頂著顆全新的造型，從側面看牠身體的毛裡的相當乾淨，但頭部的毛彷彿是爆炸頭，腳上還穿著「泡泡襪」，當牠轉到正面時，內心所有的不滿全表露在了臉上。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

俞姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「主子新造型滿意嗎？」畫面中可以看到，貓咪做完新造型後就一直坐在沙發上發呆，直到飼主拿手機錄下牠的正臉時才發現，做完美容的喵星人居然神似《101忠狗》裡的壞女人庫伊拉！

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▲新造型撞臉鰲拜、庫伊拉。（圖／翻攝自抖音APP用戶「161391543」）



▲艾瑪史東即將扮演庫伊拉。（圖／翻攝自juventudpresidente、《101忠狗》劇照）



影片中，貓咪不發一語地駝背坐在黃色沙發上，彷彿正在認真思考著什麼事情，但是當牠一看到前方有鏡頭在拍攝，原本緊皺的眉頭似乎更深鎖了，既哀怨又憤怒的表情，加上那雙極具銳利的雙眼，整個是氣翻了天啊！

這段好氣又好笑的影片，不到一日就累積將近5千名網友按讚、7百多人分享，數百人看完都在底下紛紛留言說，「臉已經臭到一個極點了」、「哈哈哈笑到岔氣」、「眼神已死」、「根本是鰲拜」、「不知道奴才還活得好好的嗎？」、「很不想這麼說，但是真的好醜....」、「貓生就到這裡了，應該會跟主人槓一輩子」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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